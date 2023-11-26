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التحذير من إهمال أعراض شلل الأحبال الصوتية

11/26/2023 4:18:11 AM
(MENAFN- Al Watan) أكدت مدينة الملك سعود الطبية بأن شلل الأحبال الصوتية هو عدم القدرة على تحريك العضلات التي تتحكم بالحبال الصوتية مما يؤثر على القدرة على التحدث والتنفس والبلع بشكل طبيعي، كما أن الحبال الصوتية تحمي مجرى الهواء وتمنع الطعام والشراب واللعاب من دخول القصبة الهوائية.
وحذرت المدينة من الأعراض المصاحبة للشلل وهي التغير في طبقة الصوت أو البحة، بالإضافة إلى التنفس بصوت مزعج أو الاختناق أو السعال أثناء بلع الطعام أو الشراب أو اللعاب والحاجة إلى التقاط النفس بشكل متكرر أثناء التحدث، وأيضًا عدم القدرة على التحدث بصوتٍ عال وضعف في الانعكاسات العصبية في منطقة البلعوم والسعال المتكرر.
وبيّنت أن من أسباب شلل الأحبال الصوتية، هي إصابة فيها أثناء إجراءات وضع أنابيب التخدير العام أو الإصابات المباشرة في منطقة الحنجرة أو إصابة الأعصاب أثناء إجراء عمليات جراحية في الرقبة أو بالقرب منها في منطقة أعلى الصدر، إضافة إلى السكتة الدماغية أو الأورام سواءً كانت سرطانية أو حميدة، التي يمكن أن تنمو في العضلات أو الغضاريف أو الأعصاب المتصلة بالحنجرة أو ما حولها، إلى جانب الإصابة ببعض أنواع العدوى الفيروسية، التي تسبب الالتهاب والضرر مباشرة للأعصاب المتصلة بالحنجرة، والأمراض العصبية الأخرى مثل: التصلب المتعدد، أو مرض "باركنسون".
وأشارت إلى أن بعض المضاعفات بشلل الأحبال الصوتية قد تكون خفيفة للغاية، بحيث تسبب بحة في الصوت فقط، أو قد تكون خطيرة لدرجة أنها تُهدد الحياة بسبب أن شلل الأحبال الصوتية تمنع انفتاح فتحة مجرى الهواء أو انغلاقها بالكامل، مما قد يسبب مضاعفات أخرى مثل الاختناق بالأطعمة أو السوائل أو استنشاقها، مما يستدعي متابعة ورعاية طبية عاجلة لبعض الحالات.

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