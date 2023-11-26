مصر تشارك في المؤتمر الثالث للمنظمة الدولية للطيران إيكاو

MENAFN - Al-Borsa News) شارك وفد من وزارة الطيران المدني في المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3) والمنعقد تحت رعاية المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، خلال الفترة من 20 إلى 24 خلال شهر نوفمبر الحالي، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك بحضور دولي واسع لأكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم من بينهم وفود حكومية لأكثر من 90 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية وإقليمية ذات الصلة ورؤساء تنفيذيون لشركات الطيران والوقود والشركات المصنعة للطائرات.

موضوعاتجمعية رجال الأعمال تضع تصوراً لمبادرة تمويلية للقطاع السياحى بفائدة 11% السياحة تنسق مع ((الفاتيكان)) للترويج لمسار العائلة المقدسة أميرة كاظم تحصل على الدكتوراه فى إدارة الأعمال من جامعة حلوان

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز جهود التعاون والتنسيق الدائم مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطيران المدني، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الوزارة في مختلف الأنشطة وفقًا لرؤية الدولة المصرية بشأن الحفاظ على البيئة والتحول إلى الأخضر بحلول عام 2050.

وناقش المؤتمر أعمال المؤتمر عدة موضوعات حول مستجدات الطاقة البديلة وسياسات واقتصاديات تقليل انبعاث الكربون والتحول إلى الوقود المستدام ومراجعة وإقرار خطة الإيكاو الاستراتيجية للوصول إلى صفر انبعاثات كربون.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني على حرص الوزارة نحو دعم جهود التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الدول الأعضاء بالاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة داخل قطاع الطيران من أجل الحفاظ على البيئة وتنفيذ الهدف الطموح وهو صفر انبعاثات كربونية تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي؛ موضحًا الجهود المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وإنتاج الوقود الحيوي.

كما أعرب وزير الطيران المدني عن تقديره للدور الهام والمجهودات البارزة التي تبذلها المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) من أجل تعزيز المساعي الداعمة لقضايا البيئة ومستجدات الطاقة البديلة وسياسات خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الوقود المستدام بمراجعة وإقرار خطة الإيكاو الاستراتيجية للوصول إلى صفر انبعاث كربون بحلول عام 2050 مثمنًا الجهود الفعالة التي تقوم بها المفوضية الأفريقية للطيران المدني من خلال التنسيق الدائم ودعمها المستمر لجميع الدول الأعضاء بها؛ لاسيما الجهود الفعالة خلال الاجتماعات التحضيرية لانعقاد المؤتمر من أجل الخروج بوجهه نظر إقليمية وإفريقية موحدة.

أ ش أ