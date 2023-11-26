الري: استمرار أعمال تأهيل الترع بـ26.6 مليار جنيه في 20 محافظة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، تقريرًا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الموارد المائية والري الجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة.
وصرح“سويلم” أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات لتطوير المنظومة المائية والتي تتعلق بتطوير وتحديث البنية الأساسية لشبكات الري والصرف ومحطات الرفع.
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وأوضح الوزير أنه جاري العمل على تنفيذ 808 مشروعات بمحافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية -موزعة على عدة سنوات– تقدر بحوالي 170 مليار جنيه، وبمتوسط نسبة تنفيذ حوالي 63%، تتنوع بين أعمال تأهيل الترع والمساقي، وأعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتأهيل وصيانة محطات الرفع، ومشروع تنمية جنوب الوادي، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وحماية جوانب نهر النيل، ومشروعات التوسع الزراعي المعتمدة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في غرب الدلتا وشمال ووسط سيناء.
حيث تم تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل لمحطات الرفع بقيمة 780 مليون جنيه في 12 مشروعًا بـ6 محافظات، وجاري تنفيذ أعمال تطوير البنية القومية والمتمثلة في مشروعات (قناطر ديروط الجديدة – تأهيل ترع ومصارف – بوابات تحكم – تنمية جنوب الوادي – مشروع الدلتا الجديدة – تنمية شمال ووسط سيناء – تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة) بقيمة 134 مليار جنيه بعدد 27 مشروع في 9 محافظات.
وأعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية بقيمة 26.60 مليار جنيه بعدد 543 مشروعًا في 20 محافظة، وأعمال إحلال وتجديد وصيانة مشروعات البنية التحتية للري والصرف بقيمة 2.30 مليار جنيه بعدد 107 مشروعات في 21 محافظة، وأعمال الصرف المغطي بقيمة 1.10 مليار جنيه بعدد 76 مشروعًا في 15 محافظة، بالإضافة لأعمال تخفيف مخاطر السيول بقيمة 770 مليون جنيه بعدد 8 مشروعات في 8 محافظات (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – القاهرة).
بالإضافة إلى أعمال حفر الآبار وشبكات الري الخاصة بها بقيمة 530 مليون جنيه في 13 مشروعًا بـ6 محافظات، وأعمال تركيب منظومة تليمتري حديثة بـ12 موقعًا في شمال سيناء بقيمة مليون جنيه، وطرح عمليات خاصة بتحديث منظومة التحكم في سد دمياط وتأهيل بوابات قناطر إدفينا والأعمال الحديدية لبوابات الأفمام لضمان دقة التحكم في التصرفات بقيمة 50 مليون جنيه بمحافظتي دمياط والبحيرة.
وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري“حياة كريمة” فإنه يجرى العمل على تنفيذ عدد 279 عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي 14.40 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، فيما يندرج بالمرحلة الثانية حوالي 145 عملية تأهيل بقيمة 7.10 مليار جنيه بعدد 17 محافظة.
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