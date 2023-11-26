الري: استمرار أعمال تأهيل الترع بـ26.6 مليار جنيه في 20 محافظة

MENAFN - Al-Borsa News) تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، تقريرًا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الموارد المائية والري الجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وصرح“سويلم” أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات لتطوير المنظومة المائية والتي تتعلق بتطوير وتحديث البنية الأساسية لشبكات الري والصرف ومحطات الرفع.

موضوعاتمصر توقع عقدًا للتنقيب عن الذهب باستثمارات 2.5 مليون دولار مستثمر إماراتى يسعى لشراء“مصر لتأمينات الحياة” و”السيادى” يفضل الإدراج مصر تفاوض البنك الدولى على برنامجين لـ”المشروعات الصغيرة” و”العدالة”

وأوضح الوزير أنه جاري العمل على تنفيذ 808 مشروعات بمحافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية -موزعة على عدة سنوات– تقدر بحوالي 170 مليار جنيه، وبمتوسط نسبة تنفيذ حوالي 63%، تتنوع بين أعمال تأهيل الترع والمساقي، وأعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتأهيل وصيانة محطات الرفع، ومشروع تنمية جنوب الوادي، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وحماية جوانب نهر النيل، ومشروعات التوسع الزراعي المعتمدة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في غرب الدلتا وشمال ووسط سيناء.

حيث تم تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل لمحطات الرفع بقيمة 780 مليون جنيه في 12 مشروعًا بـ6 محافظات، وجاري تنفيذ أعمال تطوير البنية القومية والمتمثلة في مشروعات (قناطر ديروط الجديدة – تأهيل ترع ومصارف – بوابات تحكم – تنمية جنوب الوادي – مشروع الدلتا الجديدة – تنمية شمال ووسط سيناء – تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة) بقيمة 134 مليار جنيه بعدد 27 مشروع في 9 محافظات.

وأعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية بقيمة 26.60 مليار جنيه بعدد 543 مشروعًا في 20 محافظة، وأعمال إحلال وتجديد وصيانة مشروعات البنية التحتية للري والصرف بقيمة 2.30 مليار جنيه بعدد 107 مشروعات في 21 محافظة، وأعمال الصرف المغطي بقيمة 1.10 مليار جنيه بعدد 76 مشروعًا في 15 محافظة، بالإضافة لأعمال تخفيف مخاطر السيول بقيمة 770 مليون جنيه بعدد 8 مشروعات في 8 محافظات (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – القاهرة).

بالإضافة إلى أعمال حفر الآبار وشبكات الري الخاصة بها بقيمة 530 مليون جنيه في 13 مشروعًا بـ6 محافظات، وأعمال تركيب منظومة تليمتري حديثة بـ12 موقعًا في شمال سيناء بقيمة مليون جنيه، وطرح عمليات خاصة بتحديث منظومة التحكم في سد دمياط وتأهيل بوابات قناطر إدفينا والأعمال الحديدية لبوابات الأفمام لضمان دقة التحكم في التصرفات بقيمة 50 مليون جنيه بمحافظتي دمياط والبحيرة.

وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري“حياة كريمة” فإنه يجرى العمل على تنفيذ عدد 279 عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي 14.40 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، فيما يندرج بالمرحلة الثانية حوالي 145 عملية تأهيل بقيمة 7.10 مليار جنيه بعدد 17 محافظة.