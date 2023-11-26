وزير النقل: خطة لإنشاء 25 ميناءً جافًا

MENAFN - Al-Borsa News) ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل الجمعيات العامة العادية، لـ4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وهي شركات بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودميـاط لتداول الحاويات والبضائع، والمستودعات المصرية العامة، والقناة للتوكيلات الملاحية، لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023.

بدأت الاجتماعات بترأس وزير النقل اعمال الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث تم التصديق علي القوائم المالية والختامية عن السنة المالية 2022/2023.

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وبلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 1.730 مليار جنيه، مقابل 1.004 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو 72.7%، وصافي أرباح الشركة مبلغ 1.566 مليار جنيها مقابل 509.498 مليون جنيها في العام السابق بنسبة نمو 207.5%، كما تم التصديق على نشاط الشركة وموقف قطاعي البضائع والحاويات بالشركة وما تم من إنجازات في هذين القطاعين خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير خلال الجمعية أهمية الشركة في مجال تداول الحاويات وتقديم خدمات تداول وتخزين الحاويات والبضائع، مشيرًا إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر لها وضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقًا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وقيام إدارة الشركة بعقد اجتماعات دورية مع كافة العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين (رعاية صحية واجتماعية و..) وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر احد عوامل نجاح المنظومة.

كما أكد وزير النقل أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير كافة الموانىء المصرية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.

كما أكد الوزير على ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد (4 مناطق لوجستية) والتي ترتكز على الميناء والسكك الحديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء، مضيفًا أن هذه المناطق ليست مناطق للمخازن فقط بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف والقيام بالصناعات الصغيرة، كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية خاصة وأن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وعددها 25 ميناء جاف ومنطقة لوجستية في أنحاء الجمهورية والتي تدخل في إطار تنفيذ مصر لـ7 ممرات لوجستية لدعم حركة التجارة المصرية وتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

ثم ترأس وزير النقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق على نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 2.628 مليار جنيه، مقابل 1.415 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو 85.7% وصافي أرباح الشركة مبلغ 1.632 مليار جنيه مقابل 673.962 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 142.2%.

وأكد وزير النقل خلال أعمال الجمعية ضرورة التطوير المستمر للمحطة، مشيداً بقيام المحطة بجذب 3 خطوط ملاحية جديدة خلال الفترة الماضية، مؤكداً ضرورة أن تكون المحطة جاذبة باستمرار للاستثمار مع الاستغلال الأمثل لكافة المساحات داخل الميناء والمحطة بما يساهم في زيادة الدخل وربط المحطة بالمنطقة اللوجستية في دمياط الجديدة، على أن تتمتع المنطقة بالصناعات التكميلية التي تساهم في إعطاء قيمة مضافة وخدمة حركة التجارة مثل مصانع الحاويات والكارتون والتغليف والتعبئة وغيرها من الصناعات التكميلية.

وخلال اجتماع الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية، تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق على نشاط مجلس الإدارة، حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 656.499 مليون جنيه، مقابل 447.645 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 46.7% وصافي أرباح الشركة مبلغ 184.215 مليون جنيه مقابل 90.668 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 103.2%، كما تم التأكيد على ضرورة التطوير المستمر للشركة التي تعتبر من أقدم و أعرق الشركات داخل ميناء الإسكندرية في مجالات التخزين والنقل والتخليص الجمركي.

وفي اجتماع الحمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق على نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 81.325 مليون جنيه، مقابل 74.266 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 9.5% وصافي أرباح الشركة 364.899 مليون جنيه مقابل 179.818 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 102.9%.