وزير النقل: خطة لإنشاء 25 ميناءً جافًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل الجمعيات العامة العادية، لـ4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وهي شركات بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودميـاط لتداول الحاويات والبضائع، والمستودعات المصرية العامة، والقناة للتوكيلات الملاحية، لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023.
بدأت الاجتماعات بترأس وزير النقل اعمال الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث تم التصديق علي القوائم المالية والختامية عن السنة المالية 2022/2023.
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وبلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 1.730 مليار جنيه، مقابل 1.004 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو 72.7%، وصافي أرباح الشركة مبلغ 1.566 مليار جنيها مقابل 509.498 مليون جنيها في العام السابق بنسبة نمو 207.5%، كما تم التصديق على نشاط الشركة وموقف قطاعي البضائع والحاويات بالشركة وما تم من إنجازات في هذين القطاعين خلال الفترة الماضية.
وأكد الوزير خلال الجمعية أهمية الشركة في مجال تداول الحاويات وتقديم خدمات تداول وتخزين الحاويات والبضائع، مشيرًا إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر لها وضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقًا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وقيام إدارة الشركة بعقد اجتماعات دورية مع كافة العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين (رعاية صحية واجتماعية و..) وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر احد عوامل نجاح المنظومة.
كما أكد وزير النقل أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير كافة الموانىء المصرية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.
كما أكد الوزير على ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد (4 مناطق لوجستية) والتي ترتكز على الميناء والسكك الحديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء، مضيفًا أن هذه المناطق ليست مناطق للمخازن فقط بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف والقيام بالصناعات الصغيرة، كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية خاصة وأن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وعددها 25 ميناء جاف ومنطقة لوجستية في أنحاء الجمهورية والتي تدخل في إطار تنفيذ مصر لـ7 ممرات لوجستية لدعم حركة التجارة المصرية وتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
ثم ترأس وزير النقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق على نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 2.628 مليار جنيه، مقابل 1.415 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو 85.7% وصافي أرباح الشركة مبلغ 1.632 مليار جنيه مقابل 673.962 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 142.2%.
وأكد وزير النقل خلال أعمال الجمعية ضرورة التطوير المستمر للمحطة، مشيداً بقيام المحطة بجذب 3 خطوط ملاحية جديدة خلال الفترة الماضية، مؤكداً ضرورة أن تكون المحطة جاذبة باستمرار للاستثمار مع الاستغلال الأمثل لكافة المساحات داخل الميناء والمحطة بما يساهم في زيادة الدخل وربط المحطة بالمنطقة اللوجستية في دمياط الجديدة، على أن تتمتع المنطقة بالصناعات التكميلية التي تساهم في إعطاء قيمة مضافة وخدمة حركة التجارة مثل مصانع الحاويات والكارتون والتغليف والتعبئة وغيرها من الصناعات التكميلية.
وخلال اجتماع الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية، تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق على نشاط مجلس الإدارة، حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 656.499 مليون جنيه، مقابل 447.645 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 46.7% وصافي أرباح الشركة مبلغ 184.215 مليون جنيه مقابل 90.668 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 103.2%، كما تم التأكيد على ضرورة التطوير المستمر للشركة التي تعتبر من أقدم و أعرق الشركات داخل ميناء الإسكندرية في مجالات التخزين والنقل والتخليص الجمركي.
وفي اجتماع الحمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق على نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 81.325 مليون جنيه، مقابل 74.266 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 9.5% وصافي أرباح الشركة 364.899 مليون جنيه مقابل 179.818 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 102.9%.
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