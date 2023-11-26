وزير الإسكان يترأس لجنة إدارة الأزمات لمتابعة استعدادات الشتاء

MENAFN - Al-Borsa News) ترأس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اجتماعاً موسعاً، للجنة الرئيسية لإدارة الأزمات بوزارة الإسكان، لمتابعة الإجراءات الوقائية، والتجهيزات اللازمة قبل حلول موسم الشتاء، لمواجهة الظواهر الطبيعية، والمرتبطة بتقلبات الطقس.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن هذا هو الاجتماع الأول بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تجهيزها وتشغيلها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.

موضوعات3 ديسمبر.. بدء تسليم أراضي الإسكان في“بني سويف الجديدة” وزير الإسكان: إزالة التعديات واسترداد قطع أراضٍ بالسويس الجديدة وائل فرحات: قطاع المقاولات يشهد الكثير من التحديات خلال العام المقبل

ووجه الوزير بتشكيل فريق عمل متكامل ومدرب ومؤهل على أعلى مستوى، لتشغيل الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، والعمل على مدار الـ24 ساعة، ووضع قواعد محددة للتعامل مع حدوث أي طارئ، وآلية لتلقى البلاغات، وإيصالها إلى المستويات العليا لاتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت ممكن، وربط الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة الإسكان، بمثيلاتها بالوزارات الأخرى.

وتابع الدكتور عاصم الجزار، الإجراءات المتخذة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول بموسم الشتاء المقبل.

كما تابع الوزير جاهزية الحلول غير التقليدية التي تم تنفيذها ببعض المدن الجديدة، وخاصة في المناطق الساخنة، لاستيعاب مياه الأمطار، وتشمل تلك الحلول آبار الشحن الجوفى، وتخفيض مناسيب الجزر الوسطى، موجها بتعميم تلك الحلول على المناطق الساخنة بمختلف المدن، إضافة إلى التوجيه بتخطيط وتنفيذ شبكات الطرق فى المدن الجديدة مستقبلاً بما يراعى المعايير الخاصة بتوجيه المياه في مسارات محددة، وعدم تجمعها بما يحقق سهولة فى التعامل مع سقوط مياه الأمطار أو تجمعات المياه في حالة حدوث كسور بالخطوط.