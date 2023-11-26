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نيسان تعتزم استثمار أكثر من ملياري دولار في المملكة المتحدة

11/26/2023 3:32:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط صانعة السيارات اليابانية“نيسان” لاستثمار ما يصل إلى ثلاثة مليارات إسترليني (2.39 مليار دولار) في السيارات الكهربائية، وإنتاج البطاريات والبنية التحتية في المملكة المتحدة.

وأعلنت الشركة الجمعة أنها تخطط للتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية في سندرلاند، والتي ستضم ثلاثة مصانع كبرى.

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وأوضحت أن كافة الطرازات الثلاثة التي سيتم تصنيعها في المملكة المتحدة ستعمل بالكهرباء بنسبة 100%، بما يشمل الإصدارات المستقبلية من سيارتي الكروس أوفر“قشقاي” و”جوك” فضلاً عن الجيل التالي من طراز“ليف”.

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