نيسان تعتزم استثمار أكثر من ملياري دولار في المملكة المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط صانعة السيارات اليابانية“نيسان” لاستثمار ما يصل إلى ثلاثة مليارات إسترليني (2.39 مليار دولار) في السيارات الكهربائية، وإنتاج البطاريات والبنية التحتية في المملكة المتحدة.
وأعلنت الشركة الجمعة أنها تخطط للتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية في سندرلاند، والتي ستضم ثلاثة مصانع كبرى.
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وأوضحت أن كافة الطرازات الثلاثة التي سيتم تصنيعها في المملكة المتحدة ستعمل بالكهرباء بنسبة 100%، بما يشمل الإصدارات المستقبلية من سيارتي الكروس أوفر“قشقاي” و”جوك” فضلاً عن الجيل التالي من طراز“ليف”.
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