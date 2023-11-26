التنمية الصناعية تناقش طلبات أصحاب المصانع بشق الثعبان وخطط تطوير المنطقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف أن الهدف من الجهود الحالية بمنطقة شق الثعبان لا يتمثل فقط فى توفير المرافق والخدمات وشبكات الطرق بالمنطقة، والتي تتم بمعدلات مرتفعة من خلال محافظة القاهرة، وإنما أيضاً لتطوير صناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان لتكون مدينة متكاملة بمعايير عالمية وبتكنولوجيات تصنيعية عالية، لتفتح مجال أكبر للمنافسة والتصدير والإستفادة المثلى من الثروات الطبيعية، ولتحقيق الهدف الرئيسي من التطوير والمتمثل فى زيادة صادرات المنطقة وبشكل جوهرى.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف مع مستثمري شق الثعبان،لطرح خطط تطوير المنطقة والإستماع إلى مطالب أصحاب المصانع والورش بالمنطقة وتذليل التحديات التي تواجههم في سبيل الإرتقاء بالقطاع ورفع تنافسية المنتجات.
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وذكرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بيان لها اليوم /الجمعة/ أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمنطقة شق الثعبان وتحويلها إلى مدينة عالمية لتصنيع الرخام والجرانيت، موضحة أن الاجتماع شهد مداخلة عبر الهاتف من اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية، الذى أكد على أن هناك حرصا رئاسيا للعمل على تطوير المنطقة، ورفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية، وتوفير محطات للوقود، والتخطيط لإنشاء ميناء جاف.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف أن الاجتماع يترجم الدعم الكبير من وزارة التجارة والصناعة للإرتقاء بمنطقة شق الثعبان، ومتابعة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحرصه على تنفيذ التكليفات الرئاسية بتذليل كافة التحديات التى تواجه المنطقة وتطويرها بأعلى التكنولوجيات وتوفير كافة الخدمات والمرافق بها خاصة بعد بدء تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة.
وأوضحت أن تواجد كافة ممثلي الأجهزة المعنية والتنفيذية والجهات البحثية المختلفة لهذا الإجتماع، تعكس رغبة حقيقية من الحكومة لتطوير المنطقة وأخذ كافة ملاحظات المستثمرين بعين الاعتبار، وإشراكهم في التخطيط وصنع القرار فيما يخص المنطقة، لتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وبما يلبي طلبات وتطلعات المستثمرين في إطار فكر شمولي لمشروع تطوير متكامل لشق الثعبان.
من جهته أشاد نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت السيد البدوى أباظة، بإهتمام الدولة بتطوير منطقة شق الثعبان الصناعية، وتحويلها لمنطقة عالمية لصناعة الرخام والجرانيت، مؤكداً على أن هذا التوجه كان بمثابة حلم لأصحاب المصانع بالمنطقة، ومعرباً عن تقديره بما يتم حالياً من مراجعة لكافة شبكات المرافق من صرف صحى، وشبكات المياه والكهرباء، وخدمات الطرق والربط بالمحاور الرئيسية، وذلك بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الاستشاريين والشركات التنفيذية وعلى أعلى المستويات .
أ ش أ
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