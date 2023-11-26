هبوط الأسهم الصينية مع زيادة مبيعات المستثمرين الأجانب

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الصينية في ختام تعاملات الجمعة لتسجل خسارة أسبوعية، في ظل زيادة مبيعات المستثمرين الأجانب مع انخفاض معنويات الأسواق تجاه تعافي اقتصاد البلاد.

وهبط مؤشر“شنغهاي المركب” بنسبة 0.68% إلى 3040 نقطة في الختام، ويحقق خسارة أسبوعية بنسبة 0.44%، وانخفض مؤشر“شنتشن المركب” بنسبة 1.08% إلى 1900 نقطة، وتراجع مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 0.66% إلى 3538 نقطة، ليسجل خسارة أسبوعية عند 0.84%.

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وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب من الأسهم الصينية ما قيمته 7.2 مليار يوان (998.46 مليون دولار)، وهو أعلى معدل يومي لتخارج رؤوس الأموال في أكثر من شهر.

وعزز من خسائر الأسهم الصينية اليوم، تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بنسبة 2% خلال التداولات، فضلاً عن انخفاض أسهم قطاعي أشباه الموصلات، والطاقة الجديدة بنسبة 1.4% و1.3% على الترتيب.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية عند 7.1525 يوان.

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