هبوط الأسهم الصينية مع زيادة مبيعات المستثمرين الأجانب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الصينية في ختام تعاملات الجمعة لتسجل خسارة أسبوعية، في ظل زيادة مبيعات المستثمرين الأجانب مع انخفاض معنويات الأسواق تجاه تعافي اقتصاد البلاد.
وهبط مؤشر“شنغهاي المركب” بنسبة 0.68% إلى 3040 نقطة في الختام، ويحقق خسارة أسبوعية بنسبة 0.44%، وانخفض مؤشر“شنتشن المركب” بنسبة 1.08% إلى 1900 نقطة، وتراجع مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 0.66% إلى 3538 نقطة، ليسجل خسارة أسبوعية عند 0.84%.
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وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب من الأسهم الصينية ما قيمته 7.2 مليار يوان (998.46 مليون دولار)، وهو أعلى معدل يومي لتخارج رؤوس الأموال في أكثر من شهر.
وعزز من خسائر الأسهم الصينية اليوم، تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بنسبة 2% خلال التداولات، فضلاً عن انخفاض أسهم قطاعي أشباه الموصلات، والطاقة الجديدة بنسبة 1.4% و1.3% على الترتيب.
واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية عند 7.1525 يوان.
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