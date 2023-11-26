استقرار أسعار الذهب مع زيادة توقعات انتهاء دورة التشديد النقدي

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، متجهة نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من استمرار تراجع العملة الأمريكية في ظل زيادة ثقة المستثمرين بشأن اقتراب إنهاء الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية المشددة.

وبلغت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 1994.1 دولار للأوقية، وتعد مرتفعة بنسبة 0.47% خلال تعاملات هذا الأسبوع.

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واستقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 1993.45 دولار للأوقية، كما استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر عند 23.7 دولار، في حين ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.34% إلى 921.59 دولار للأوقية.

وقال“تيم ووترر” كبير محللي الأسواق لدى“كيه إم سي تريد” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن هناك تضاربا بين توقعات الأسواق بشأن مستقبل الفائدة، وما أظهرته ملاحظات الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي يتسبب في بعض التردد بالنسبة لاتجاه أسعار الذهب.

وتُظهر تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش” ارتفاع توقعات الأسواق بشأن تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة خلال اجتماعه القادم في 13 من ديسمبر؛ إلى 99.5%، مقارنة بـ 95.2 قبل يوم واحد.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية – بنسبة 0.26% إلى 103.65 نقطة.

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