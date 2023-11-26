استقرار أسعار الذهب مع زيادة توقعات انتهاء دورة التشديد النقدي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، متجهة نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من استمرار تراجع العملة الأمريكية في ظل زيادة ثقة المستثمرين بشأن اقتراب إنهاء الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية المشددة.
وبلغت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 1994.1 دولار للأوقية، وتعد مرتفعة بنسبة 0.47% خلال تعاملات هذا الأسبوع.
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واستقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 1993.45 دولار للأوقية، كما استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر عند 23.7 دولار، في حين ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.34% إلى 921.59 دولار للأوقية.
وقال“تيم ووترر” كبير محللي الأسواق لدى“كيه إم سي تريد” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن هناك تضاربا بين توقعات الأسواق بشأن مستقبل الفائدة، وما أظهرته ملاحظات الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي يتسبب في بعض التردد بالنسبة لاتجاه أسعار الذهب.
وتُظهر تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش” ارتفاع توقعات الأسواق بشأن تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة خلال اجتماعه القادم في 13 من ديسمبر؛ إلى 99.5%، مقارنة بـ 95.2 قبل يوم واحد.
وانخفض مؤشر الدولار – الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية – بنسبة 0.26% إلى 103.65 نقطة.
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