بعد تأجيل اجتماع أوبك+.. الكرملين: سيتم اتخاذ القرارات الضرورية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر متحدث باسم الكرملين في تصريحاته عن تأجيل اجتماع“أوبك+” أن كافة القرارات اللازمة سيتم اتخاذها بمجرد أن تصبح جاهزة، وذلك وفقًا لما نقلته“رويترز”.
وقررت“أوبك+” عقد اجتماعها المؤجل إلى الثلاثين من نوفمبر افتراضيًا عبر الإنترنت بدلاً من حضور المسؤولين بشكل شخصي.
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ومن المقرر أن يتخذ المنتجون خلاله قرارًا بشأن مستويات إنتاج النفط، وقد تم تأجيل الاجتماع بسبب خلاف الأعضاء حول حصص إنتاج الدول الإفريقية.
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