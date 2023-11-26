بعد تأجيل اجتماع أوبك+.. الكرملين: سيتم اتخاذ القرارات الضرورية

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر متحدث باسم الكرملين في تصريحاته عن تأجيل اجتماع“أوبك+” أن كافة القرارات اللازمة سيتم اتخاذها بمجرد أن تصبح جاهزة، وذلك وفقًا لما نقلته“رويترز”.

وقررت“أوبك+” عقد اجتماعها المؤجل إلى الثلاثين من نوفمبر افتراضيًا عبر الإنترنت بدلاً من حضور المسؤولين بشكل شخصي.

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ومن المقرر أن يتخذ المنتجون خلاله قرارًا بشأن مستويات إنتاج النفط، وقد تم تأجيل الاجتماع بسبب خلاف الأعضاء حول حصص إنتاج الدول الإفريقية.

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