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بعد تأجيل اجتماع أوبك+.. الكرملين: سيتم اتخاذ القرارات الضرورية

11/26/2023 3:32:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر متحدث باسم الكرملين في تصريحاته عن تأجيل اجتماع“أوبك+” أن كافة القرارات اللازمة سيتم اتخاذها بمجرد أن تصبح جاهزة، وذلك وفقًا لما نقلته“رويترز”.

وقررت“أوبك+” عقد اجتماعها المؤجل إلى الثلاثين من نوفمبر افتراضيًا عبر الإنترنت بدلاً من حضور المسؤولين بشكل شخصي.

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ومن المقرر أن يتخذ المنتجون خلاله قرارًا بشأن مستويات إنتاج النفط، وقد تم تأجيل الاجتماع بسبب خلاف الأعضاء حول حصص إنتاج الدول الإفريقية.

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