بتروبراس تعتزم استثمار 102 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“بتروبراس” البرازيلية المتخصصة في مجال النفط، استثمار نحو 102 مليار دولار في مجموعة من القطاعات المختلفة خلال فترة الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضحت الخطة الاستراتيجية للشركة التابعة للحكومة البرازيلية التي أُعلنت الخميس، أن المبلغ المرصود للاستثمارات خلال الفترة ما بين عامي 2024 و2028، يعادل زيادة بنسبة 31% عن قيمة الاستثمارات في الخطة الخمسية السابقة لفترة 2023 – 2027 عند 78 مليار دولار.

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وأشارت الخطة إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى المشروعات الجديدة، بما فيها صفقات الاستحواذ المحتملة، وإعادة ضم الأصول التي عرضتها الإدارة السابقة للبيع، بجانب تعويض تكاليف التضخم التي أثرت على كامل سلسلة التوريد.

وتعتزم“بتروبراس” تخصيص 72% من الإنفاق لأنشطة الاستكشاف وإنتاج النفط، فضلاً عن تخصيص 7.5 مليار دولار لأعمال التنقيب، تتضمن 3.1 مليار دولار للتنقيب في مناطق الهامش الاستوائي، بالإضافة إلى استثمار 17 مليار دولار في أعمال التكرير، والنقل، والتسويق.

وقالت“بتروبراس” إن الخطة تتضمن عودتها لقطاع الأسمدة من خلال استئناف العمل في أحد مصانعها، واستكمال بناء مصنع آخر، وإنها تتوقع زيادة إنتاجها من النفط المكافئ إلى 3.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2028، مقارنة بتقديراتها لعام 2024 عند 2.8 مليون برميل يومياً.

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