بتروبراس تعتزم استثمار 102 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت“بتروبراس” البرازيلية المتخصصة في مجال النفط، استثمار نحو 102 مليار دولار في مجموعة من القطاعات المختلفة خلال فترة الأعوام الخمسة المقبلة.
وأوضحت الخطة الاستراتيجية للشركة التابعة للحكومة البرازيلية التي أُعلنت الخميس، أن المبلغ المرصود للاستثمارات خلال الفترة ما بين عامي 2024 و2028، يعادل زيادة بنسبة 31% عن قيمة الاستثمارات في الخطة الخمسية السابقة لفترة 2023 – 2027 عند 78 مليار دولار.
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وأشارت الخطة إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى المشروعات الجديدة، بما فيها صفقات الاستحواذ المحتملة، وإعادة ضم الأصول التي عرضتها الإدارة السابقة للبيع، بجانب تعويض تكاليف التضخم التي أثرت على كامل سلسلة التوريد.
وتعتزم“بتروبراس” تخصيص 72% من الإنفاق لأنشطة الاستكشاف وإنتاج النفط، فضلاً عن تخصيص 7.5 مليار دولار لأعمال التنقيب، تتضمن 3.1 مليار دولار للتنقيب في مناطق الهامش الاستوائي، بالإضافة إلى استثمار 17 مليار دولار في أعمال التكرير، والنقل، والتسويق.
وقالت“بتروبراس” إن الخطة تتضمن عودتها لقطاع الأسمدة من خلال استئناف العمل في أحد مصانعها، واستكمال بناء مصنع آخر، وإنها تتوقع زيادة إنتاجها من النفط المكافئ إلى 3.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2028، مقارنة بتقديراتها لعام 2024 عند 2.8 مليون برميل يومياً.
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