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أسعار الليثيوم تتراجع 75% خلال العام الجاري نتيجة وفرة المعروض

11/26/2023 3:32:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصلت أسعار الليثيوم سلسلة من الخسائر امتدت على مدار شهر تقريباً، إثر وفرة المعروض من المعدن المستخدم في صناعة بطاريات السيارات، في ظل توقعات استمرار نمو هذا الفائض خلال السنوات القادمة.

وهبطت أسعار كربونات الليثيوم – أحد المواد المعالجة جزئياً من المعدن – في الأسواق الصينية بنسبة 20% على مدار الشهر الجاري، بعدما سجلت آخر زيادة يومية لها في 25 أكتوبر الماضي، لتعمق خسائرها منذ بداية العام إلى 75%.

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وساهمت زيادة المعروض من الليثيوم في انخفاض أسعاره خلال العام الجاري، وتتوقع شركة“بنش مارك مينرال إنتلجنس” أن تستمر وفرة المعروض من الليثيوم حتى عام 2028، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

وأوضح“ألن راي ريستورو” محلل الأسواق لدى الوكالة، أنه في ظل توقعات هبوط أسعار الليثيوم مع وفرة المعروض، فإن الاختلافات الإقليمية في بيانات مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم، أدت إلى تراجع معنويات الشركات العاملة في قطاع إنتاج الليثيوم.

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