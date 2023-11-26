أسعار الليثيوم تتراجع 75% خلال العام الجاري نتيجة وفرة المعروض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت أسعار الليثيوم سلسلة من الخسائر امتدت على مدار شهر تقريباً، إثر وفرة المعروض من المعدن المستخدم في صناعة بطاريات السيارات، في ظل توقعات استمرار نمو هذا الفائض خلال السنوات القادمة.
وهبطت أسعار كربونات الليثيوم – أحد المواد المعالجة جزئياً من المعدن – في الأسواق الصينية بنسبة 20% على مدار الشهر الجاري، بعدما سجلت آخر زيادة يومية لها في 25 أكتوبر الماضي، لتعمق خسائرها منذ بداية العام إلى 75%.
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وساهمت زيادة المعروض من الليثيوم في انخفاض أسعاره خلال العام الجاري، وتتوقع شركة“بنش مارك مينرال إنتلجنس” أن تستمر وفرة المعروض من الليثيوم حتى عام 2028، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.
وأوضح“ألن راي ريستورو” محلل الأسواق لدى الوكالة، أنه في ظل توقعات هبوط أسعار الليثيوم مع وفرة المعروض، فإن الاختلافات الإقليمية في بيانات مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم، أدت إلى تراجع معنويات الشركات العاملة في قطاع إنتاج الليثيوم.
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