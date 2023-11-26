بنك أوف أمريكا: الأسهم العالمية تشهد أكبر تدفقات في حوالي عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت الأسهم العالمية أكبر وتيرة تدفقات في حوالي عامين، وفقًا لما ذكره“مايكل هارتنت” الخبير الاستراتيجي لدى“بنك أوف أمريكا” في مذكرة تستند لبيانات“إي بي إف آر جلوبال”.
وخلال الأسبوعين المنتهيين في الحادي والعشرين من نوفمبر، شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات بحوالي 40 مليار دولار، وهي الوتيرة الأكبر منذ فبراير 2022.
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وجذبت صناديق الكاش حوالي 1.2 تريليون دولار خلال العام الحالي حتى الآن، مقارنة مع تدفقات داخلة بلغت 143 مليار دولار للأسهم، بينما سجلت صناديق السندات تدفقات خارجة.
ولا تزال رؤية“هارتنت” متشائمة تجاه الأسهم، رغم ارتفاع مؤشر“إس أند بي 500” بحوالي 19% هذا العام.
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