بنك أوف أمريكا: الأسهم العالمية تشهد أكبر تدفقات في حوالي عامين

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت الأسهم العالمية أكبر وتيرة تدفقات في حوالي عامين، وفقًا لما ذكره“مايكل هارتنت” الخبير الاستراتيجي لدى“بنك أوف أمريكا” في مذكرة تستند لبيانات“إي بي إف آر جلوبال”.

وخلال الأسبوعين المنتهيين في الحادي والعشرين من نوفمبر، شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات بحوالي 40 مليار دولار، وهي الوتيرة الأكبر منذ فبراير 2022.

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وجذبت صناديق الكاش حوالي 1.2 تريليون دولار خلال العام الحالي حتى الآن، مقارنة مع تدفقات داخلة بلغت 143 مليار دولار للأسهم، بينما سجلت صناديق السندات تدفقات خارجة.

ولا تزال رؤية“هارتنت” متشائمة تجاه الأسهم، رغم ارتفاع مؤشر“إس أند بي 500” بحوالي 19% هذا العام.

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