الصين تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات في السوق الروسي

MENAFN - Al-Borsa News) استحوذت العلامات التجارية الصينية على أكثر من نصف مبيعات السيارات في السوق الروسي منذ أغسطس الماضي، مستفيدة من تراجع الإنتاج المحلي على خلفية الحرب الأوكرانية، لكن البيانات التي جمعتها وكالة“رويترز” تظهر على ما يبدو وصول مبيعات السيارات الصينية في روسيا إلى ذروتها.

وأوضحت بيانات وكالة“أوتو ستات” الروسية المتخصصة في تحليلات السوق، استحواذ العلامات التجارية الصينية على 56% من مبيعات السيارات في السوق الروسي خلال أغسطس الماضي، بعدما بلغت النسبة أقل من 10% قبل اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022.

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واستقرت مبيعات السيارات الصينية في روسيا عند قرابة 60 ألف مركبة شهرياً منذ أغسطس، أو ما يعادل 53% من إجمالي المبيعات في سبتمبر، وتشمل أرقام المبيعات هذه كل من المركبات الصينية المستوردة، والتي تم إنتاجها داخل روسيا، في إشارة على احتمال وصول مبيعات السيارات الصينية في السوق الروسي إلى ذروتها.

كما أظهرت بيانات الجمارك الصينية، تقدم روسيا 11 مركزاً لتحتل المرتبة الاولى كأكبر مستورد للسيارات من الصين، بقيمة بلغت 9.4 مليار دولار في الفترة بين يناير وأكتوبر من هذا العام، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها وكالة“رويترز” من“أوتو ستات” إلى تضاعف المبيعات الشهرية للسيارات الروسية في الوقت الراهن مقارنة بمستوياتها قبل عام، بينما أوضحت تقديرات منفصلة من خدمة الإحصاءات الفيدرالية“روستات-Rosstat” زيادة الإنتاج المحلي الروسي من السيارات بنحو ثلاثة أضعاف في سبتمبر الماضي على أساس سنوي.

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