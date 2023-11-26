الصين تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات في السوق الروسي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استحوذت العلامات التجارية الصينية على أكثر من نصف مبيعات السيارات في السوق الروسي منذ أغسطس الماضي، مستفيدة من تراجع الإنتاج المحلي على خلفية الحرب الأوكرانية، لكن البيانات التي جمعتها وكالة“رويترز” تظهر على ما يبدو وصول مبيعات السيارات الصينية في روسيا إلى ذروتها.
وأوضحت بيانات وكالة“أوتو ستات” الروسية المتخصصة في تحليلات السوق، استحواذ العلامات التجارية الصينية على 56% من مبيعات السيارات في السوق الروسي خلال أغسطس الماضي، بعدما بلغت النسبة أقل من 10% قبل اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022.
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واستقرت مبيعات السيارات الصينية في روسيا عند قرابة 60 ألف مركبة شهرياً منذ أغسطس، أو ما يعادل 53% من إجمالي المبيعات في سبتمبر، وتشمل أرقام المبيعات هذه كل من المركبات الصينية المستوردة، والتي تم إنتاجها داخل روسيا، في إشارة على احتمال وصول مبيعات السيارات الصينية في السوق الروسي إلى ذروتها.
كما أظهرت بيانات الجمارك الصينية، تقدم روسيا 11 مركزاً لتحتل المرتبة الاولى كأكبر مستورد للسيارات من الصين، بقيمة بلغت 9.4 مليار دولار في الفترة بين يناير وأكتوبر من هذا العام، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها وكالة“رويترز” من“أوتو ستات” إلى تضاعف المبيعات الشهرية للسيارات الروسية في الوقت الراهن مقارنة بمستوياتها قبل عام، بينما أوضحت تقديرات منفصلة من خدمة الإحصاءات الفيدرالية“روستات-Rosstat” زيادة الإنتاج المحلي الروسي من السيارات بنحو ثلاثة أضعاف في سبتمبر الماضي على أساس سنوي.
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