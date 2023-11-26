علي بابا تبدأ عملية إصلاح شاملة لوحدة الحوسبة السحابية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت شركة التجارة الإلكترونية الصينية“علي بابا” عملية إصلاح شاملة لوحدة الحوسبة السحابية التابعة لها، مع تعيين موظفين قدامى في مناصب قيادية جديدة، وتؤكد تلك الخطوة رغبة الشركة في الاستفادة من طفرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وذكر مصدر على دراية بالأمر لشبكة“سي إن بي سي”، أنه من المقرر أن يقود“ويجوانج ليو” قسم الحوسبة السحابية العامة، وسيتولى“جين لي” وحدة الحوسبة السحابية الهجينة، على أن يقدم كل منهما التقارير للمدير التنفيذي للمجموعة“إيدي وو”.
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على أن يتولى“جيانج وي جيانج” قيادة وحدة البنية التحتية السحابية، وسيقدم تقاريره إلى كبير مسؤولي التكنولوجيا في قسم الحوسبة السحابية“جينجرين تشاو”.
وتأتي تلك الخطوة بعد أسبوع من تراجع“علي بابا” عن خطط فصل وطرح أعمال الحوسبة السحابية“كلاود إنتلجنس”.
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