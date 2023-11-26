علي بابا تبدأ عملية إصلاح شاملة لوحدة الحوسبة السحابية

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت شركة التجارة الإلكترونية الصينية“علي بابا” عملية إصلاح شاملة لوحدة الحوسبة السحابية التابعة لها، مع تعيين موظفين قدامى في مناصب قيادية جديدة، وتؤكد تلك الخطوة رغبة الشركة في الاستفادة من طفرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وذكر مصدر على دراية بالأمر لشبكة“سي إن بي سي”، أنه من المقرر أن يقود“ويجوانج ليو” قسم الحوسبة السحابية العامة، وسيتولى“جين لي” وحدة الحوسبة السحابية الهجينة، على أن يقدم كل منهما التقارير للمدير التنفيذي للمجموعة“إيدي وو”.

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على أن يتولى“جيانج وي جيانج” قيادة وحدة البنية التحتية السحابية، وسيقدم تقاريره إلى كبير مسؤولي التكنولوجيا في قسم الحوسبة السحابية“جينجرين تشاو”.

وتأتي تلك الخطوة بعد أسبوع من تراجع“علي بابا” عن خطط فصل وطرح أعمال الحوسبة السحابية“كلاود إنتلجنس”.

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