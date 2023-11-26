تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل التداولات

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة قصيرة يوم الجمعة، بعد استئناف التداولات إثر عطلة رسمية.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.15% إلى 35327 نقطة.

موضوعات“فوري” تعلن الانتهاء من التحقيق الشامل لأمنها السيبراني “التنمية الصيني” يقدم قروضاً بنحو 14 مليار دولار لدعم إمدادات الطاقة مبيعات الشاحنات الصغيرة بالصين ترتفع هامشيا في أكتوبر

وفي حين استقرت قيمة مؤشر“إس آند بي 500” عند 4555 نقطة، تراجع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.2% عند 14237 نقطة.

وانخفض سهم“آبل” بنسبة 0.65% إلى 190.06 دولار، بعد تقارير عن انخفاض مبيعات جوالاتها خلال حدث التسوق“يوم العزاب” في الصين هذا العام، بينما سجلت المنافستان الصينيتان“شاومي” و”هواوي” زيادات قوية.

وتتجه مؤشرات الأسهم الأمريكية لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما أنهى مؤشر“داو جونز” تداولات الأربعاء عند أعلى مستوى منذ جلسة الرابع عشر من أغسطس الماضي، فيما حقق نظيره“S&P 500” أعلى إغلاق منذ أول شهر أغسطس.

وتستأنف التداولات اليوم، بعد عطلة الخميس احتفالًا بعيد الشكر، لكن تغلق أسواق الأسهم مبكرًا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تنهي أسواق السندات تداولاتها بعد ذلك بساعة.

أرقام