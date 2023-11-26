تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل التداولات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة قصيرة يوم الجمعة، بعد استئناف التداولات إثر عطلة رسمية.
وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.15% إلى 35327 نقطة.
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وفي حين استقرت قيمة مؤشر“إس آند بي 500” عند 4555 نقطة، تراجع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.2% عند 14237 نقطة.
وانخفض سهم“آبل” بنسبة 0.65% إلى 190.06 دولار، بعد تقارير عن انخفاض مبيعات جوالاتها خلال حدث التسوق“يوم العزاب” في الصين هذا العام، بينما سجلت المنافستان الصينيتان“شاومي” و”هواوي” زيادات قوية.
وتتجه مؤشرات الأسهم الأمريكية لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما أنهى مؤشر“داو جونز” تداولات الأربعاء عند أعلى مستوى منذ جلسة الرابع عشر من أغسطس الماضي، فيما حقق نظيره“S&P 500” أعلى إغلاق منذ أول شهر أغسطس.
وتستأنف التداولات اليوم، بعد عطلة الخميس احتفالًا بعيد الشكر، لكن تغلق أسواق الأسهم مبكرًا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تنهي أسواق السندات تداولاتها بعد ذلك بساعة.
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