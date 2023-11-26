إنفيديا تؤجل إصدار رقاقة للذكاء الاصطناعي مخصصة للشركات الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) أبلغت صانعة أشباه الموصلات الأمريكية“إنفيديا” عملاءها في الصين، بتأجيل إصدار رقاقة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي صممتها لتتماشى مع القيود التي فرضتها واشنطن على تصدير المنتجات التكنولوجية إلى بكين، وفق ما نقلته وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن الرقاقة المرتقبة هي من طراز“إتش-20” الذي يعد الأقوى بين ثلاثة إصدارات موجهة إلى أسواق الصين امتثالاً للقواعد الأمريكية.

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وأضافت المصادر أن“إنفيديا” تعتزم التأجيل حتى الربع الأول من العام القادم، وأوضح مصدر آخر أنه من المحتمل إطلاق رقاقة“إتش-20” في فبراير أو مارس.

وأوضحت المصادر أن قرار تأخير إصدار الرقاقة الجديدة يعود إلى مشكلات يواجهها صانعو الخوادم في دمج الشريحة، كما تعتزم“إنفيديا” إطلاق طرازين إضافيين من الرقائق التي تتفق مع القيود الأمريكية، هما“إل-2” و”إل-20′′، بينما لا يواجه إنتاج الأخيرة أية مشكلات وسوف يتم إصدارها في الموعد المحدد.

ويذكر أن“إنفيديا” قدمت رقائق“إيه 800′′ و”إتش 800” كبدائل لعملائها الصينيين في نوفمبر الماضي بعد نحو شهر من بدء حظر أمريكا لصادرات الرقائق الدقيقة والمعدات المتقدمة للصين.

كما أن إصدارات“إل-2′′ و”إل-20′′ و”إتش-20” تحتوي على غالبية المميزات الحديثة لعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن الشركة خفضت قدراتها الحاسوبية لتتماشى مع القيود الأمريكية.

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