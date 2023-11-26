إنفيديا تؤجل إصدار رقاقة للذكاء الاصطناعي مخصصة للشركات الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبلغت صانعة أشباه الموصلات الأمريكية“إنفيديا” عملاءها في الصين، بتأجيل إصدار رقاقة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي صممتها لتتماشى مع القيود التي فرضتها واشنطن على تصدير المنتجات التكنولوجية إلى بكين، وفق ما نقلته وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن الرقاقة المرتقبة هي من طراز“إتش-20” الذي يعد الأقوى بين ثلاثة إصدارات موجهة إلى أسواق الصين امتثالاً للقواعد الأمريكية.
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وأضافت المصادر أن“إنفيديا” تعتزم التأجيل حتى الربع الأول من العام القادم، وأوضح مصدر آخر أنه من المحتمل إطلاق رقاقة“إتش-20” في فبراير أو مارس.
وأوضحت المصادر أن قرار تأخير إصدار الرقاقة الجديدة يعود إلى مشكلات يواجهها صانعو الخوادم في دمج الشريحة، كما تعتزم“إنفيديا” إطلاق طرازين إضافيين من الرقائق التي تتفق مع القيود الأمريكية، هما“إل-2” و”إل-20′′، بينما لا يواجه إنتاج الأخيرة أية مشكلات وسوف يتم إصدارها في الموعد المحدد.
ويذكر أن“إنفيديا” قدمت رقائق“إيه 800′′ و”إتش 800” كبدائل لعملائها الصينيين في نوفمبر الماضي بعد نحو شهر من بدء حظر أمريكا لصادرات الرقائق الدقيقة والمعدات المتقدمة للصين.
كما أن إصدارات“إل-2′′ و”إل-20′′ و”إتش-20” تحتوي على غالبية المميزات الحديثة لعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن الشركة خفضت قدراتها الحاسوبية لتتماشى مع القيود الأمريكية.
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