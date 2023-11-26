-->

Sunday, 26 November 2023 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد غد الاثنين ..((المصرية اللبنانية)) تستضيف رئيس مصلحة الضرائب المصرية

11/26/2023 3:32:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تنظيم ندوة بعد غدا الاثنين تحت عنوان:(( منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي)) بحضور الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدداً من قيادات الضرائب ورجال الأعمال المصريين واللبنانيين.

واوضحت الجمعية في بيان لها، أن الندوة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين اللبنانيين،بالتطورات الحالية داخل مصلحة الضرائب المصرية والمبادرات التي من شأنها تسهيل الإجراءات علي الممولين من الشركات المصرية والعربية في مصر.
واضافت الجمعية، تناقش الندوة عدداً من المحاور أهمها توحيد الأنظمة الضريبية والتيسير على القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية وأهمية ثبات التشريعات الضريبية في جذب المستثمرين الجدد والتعاون والتكامل بين الممولين والعاملين بالمنظومة.

موضوعات متعلقة مستثمر إماراتى يسعى لشراء“مصر لتأمينات الحياة” و”السيادى” يفضل الإدراج مصر تفاوض البنك الدولى على برنامجين لـ”المشروعات الصغيرة” و”العدالة” تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تنخفض 1.7% خلال أسبوع

كما تستعرض الندوة، إجراءات توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات والحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآليات والحلول للتغلب على مشاكل الممولين في استخدامات التطبيقات الجديدة وكذلك التعرف على خطة مصلحة الضرائب المصرية في ضم القطاع غير الرسمي لمنظمة الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.

أ ش أ

MENAFN26112023000202011048ID1107485928

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث