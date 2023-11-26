بعد غد الاثنين ..((المصرية اللبنانية)) تستضيف رئيس مصلحة الضرائب المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تنظيم ندوة بعد غدا الاثنين تحت عنوان:(( منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي)) بحضور الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدداً من قيادات الضرائب ورجال الأعمال المصريين واللبنانيين.

واوضحت الجمعية في بيان لها، أن الندوة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين اللبنانيين،بالتطورات الحالية داخل مصلحة الضرائب المصرية والمبادرات التي من شأنها تسهيل الإجراءات علي الممولين من الشركات المصرية والعربية في مصر.

واضافت الجمعية، تناقش الندوة عدداً من المحاور أهمها توحيد الأنظمة الضريبية والتيسير على القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية وأهمية ثبات التشريعات الضريبية في جذب المستثمرين الجدد والتعاون والتكامل بين الممولين والعاملين بالمنظومة.

موضوعاتمستثمر إماراتى يسعى لشراء“مصر لتأمينات الحياة” و”السيادى” يفضل الإدراج مصر تفاوض البنك الدولى على برنامجين لـ”المشروعات الصغيرة” و”العدالة” تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تنخفض 1.7% خلال أسبوع

كما تستعرض الندوة، إجراءات توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات والحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآليات والحلول للتغلب على مشاكل الممولين في استخدامات التطبيقات الجديدة وكذلك التعرف على خطة مصلحة الضرائب المصرية في ضم القطاع غير الرسمي لمنظمة الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.

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