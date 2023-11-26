فيتش سوليوشنز تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.2%

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خفضت مؤسسة فيتش سوليوشنز، إحدى مؤسسات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 4.2% من مستوى 4.4% كانت قد توقعتها سابقًا.

ورغم ذلك تظل تلك التوقعات أعلى من مستوى النمو المسجل العام المالى الماضى البالغ 3.8% فى العام المالى الماضى.

وقالت إن تسارع النمو مدعوم بنمو الاستثمارات بفعل خطة الحكومة للتخارج من استثماراتها والذى سيكون أكثر من كاف لتعويض تباطؤ الاستهلاك المحلى وعدم القدرة على كبح الواردات أكثر.

وأرجعت التخفيض إلى تداعيات الحرب فى فلسطين والتى تعتقد أنها ستلقى بثقلها على الاستثمارات والاستهلاك وصافى الصادرات.

واستشهدت بتسارع انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، خلال أكتوبر.

ورغم أن“فيتش سوليوشنز” ترى أن صورة الاستثمار ستتحسن مقارنة بالعام المالى الماضى حينما يتراجع الإنفاق الاستثمارى، لكنها خفضت مساهمة الاستثمارات فى النمو إلى 1.9% مقابل 2.3%، نتيجة معاناة القطاع الخاص بسبب عدم اليقين بشأن السياسات وضعف الوصول للعملة الأجنبية، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع تكاليف الاقتراض مع توقف مبادرات الفائدة المدعمة.

أضافت أن الحرب فى غزة تضيف طبقة جديدة من عدم اليقين بشأن أداء الأعمال فى مصر ما يشجع المستثمرين على تبنى نهج الترقب، كما أنها تحد من قاعدة المستثمرين الأجانب لتقتصر على المستثمرين الاستراتيجيين من أسواق الخليج، وهو ما يمثل تهديدا لمستهدفات الاستثمار.

وذكرت أن وقف الحكومة للمشروعات ذات المكون الدولارى الكبير، بهدف خفض اختلالات الحساب الجارى بعد حرب روسيا وأوكرانيا يؤثر أيضًا على مساهمة الاستثمار.

وقالت إن ارتفاع تكلفة المعيشة وتكاليف الاقتراض المرتفعة ستؤدى إلى تباطؤ ملحوظ فى نمو الاستهلاك، رغم أن التضخم على الأرجح قد بلغ ذروته فى أكتوبر، لكنه سيتراوح بين 36% فى الربع الأخير من 2023 إلى 30% فى النصف الأول من 2024.

وذكرت أن الزيادة فى التضخم ستظل أعلى من الزيادة الأسمية فى الأجور ما يعنى تآكل مستمر فى القوى الشرائية، كما أن تدابير خفض فاتورة الدعم وبينها رفع أسعار السلع التموينية وتحديد الكميات المستهلكة منها، سيضغط أكثر على الاستهلاك.

أضاف أن ارتفاع تكاليف الاقتراض ستخفض الاستهلاك المدفوع بالائتمان، ورغم أن هناك نمو للاستهلاك المدفوع بالتحويلات عبر القنوات غير الرسمية، لكن ذلك سيحافظ فقط على نمو الاستهلاك ككل فى المنطقة الموجبة لكن لن يعوض التأثيرات السلبية بشكل عام.

لكن على المدى الطويل أشارت إلى أن الاستهلاك الخاص سيظل هو المساهم الأكبر فى النمو المدعوم بالتحويلات الخارجية وارتفاع مستويات الدخل، توقعت أن يبلغ متوسط النمو 4% فى الفترة بين 2025 و2032 وهو الحد الأدنى لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

وتابعت أن الاستهلاك الخاص النهائى سيسجل 27.3 مليار جنيه بحلول عام 2032 مقابل 6.5 مليار جنيه عام 2022 بنمو قدره 320%.

وتوقعت أن ينخفض الاستهلاك الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى على المدى الطويل، إذا استمرت الحكومة فى خفض الدعم وتقليص الإنفاق، وترى أن السلطات ستحرص على تحويل الموارد بعيداً عن الاستهلاك نحو الإنفاق الاستثمار، حيث سيساهم برنامج صندوق النقد الدولى الجديد فى خفض الاستهلاك الحكومى لتحسين المالية العامة وخفض مستوى الدين الحكومى.

وتابعت أن الاستهلاك الحكومى النهائى سيسجل 2.12 تريليون جنيه بحلول عام 2032 مقابل 570 مليار جنيه عام 2022 بنمو قدره 271.57%.

وذكرت أن تسارع نمو الدين الخارجى سيبطىء الإنفاق الرأسمالى، ويخفض الإنفاق الحكومى على الاستثمارات، لكن اتجاه الحكومة لخلق بيئة جيدة للاستثمار ستقود التحسن فى بيئة الأعمال وتزيد مساهمة القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن تحقق الاستثمارات الخليجية من السعودية وقطر والإمارات البالغة 25 مليار دولار سيعوض تباطؤ الاستثمارات الحكومية لكن سيظل هناك حاجة لجذب استثمارات استثمارات أجنبية أكبر.

وفى قطاع السياحة، توقعت أن يتباطأ نمو السياح من 11.6% عام 2023 إلى 6.7% فى عام 2024، وأن يستمر صعوبة الوصول للعملة الأجنبية لتمويل الواردات حتى مارس 2024.

وأضافت أن الإفراج عن حوالى 6 مليارات دولار من البضائع المعلقة سيؤدى لزيادة الواردات فى الربع الأخير من العام المالى بالنسبة للسياسة النقدية.

وتوقعت“فيتش سوليوشنز” أن يحتفظ البنك المركزى المصرى بسعرى الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند 19.25% و20.25% حتى نهاية 2023، وسيتم رفعها بمقدار 300 نقطة فى النصف الأول من عام 2024، بالتزامن مع خفض قيمة العملة.

وتوقعت أن تؤثر الحرب فى فلسطين وتأجيل خفض العملة على ميزان المدفوعات، ليتسع عجز الحساب الجارى من 4.7 مليار دولار تعادل 1.4% من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى إلى 8 مليارات دولار تعادل 2.6% من الناتج المحلى العام المالى الحالى.

ولفتت إلى أن أولى تأثيرات الحرب تمثل فى ضرب واردات الغاز بما قلص الصادرات البترولية التى تمثل 40% من إجمالى الصادرات.

ورجحت أن يؤدى ذلك لانخفاض سعر الصرف إلى مستويات بين 40 و45 جنيها للدولار خلال النصف الأول من 2024، لكن أثر سنة الأساس سيجعل التضخم قرب مستوى 32%، ما يسمح للحكومة بتطبيق الزيادات المؤجلة للسلع المحددة إداريًا وخفض الدعم للوقود والاتصالات والكهرباء.

وتوقعت أن يكون الجنيه قادر على استرداد بعض خسائره بحلول الربع الرابع من عام 2024 لينهى العام عند 39.75 جنيه/دولار، بدعم من عودة الأموال الساخنة وتجارة الفائدة بسبب انخفاض التضخم والسياسة النقدية المتشددة.

وقالت إنه إذا كانت محقة فى تلاشى مخاطر سعر الصرف بمصر، فإن المستثمرين بمحافظ الأوراق المالية سيعودون بشكل أكثر استدامة للسوق المصرى، وأيضًا سترفع التحويلات.

لكن سيحد من ارتفاع العملة العوامل الهيكلية مثل العجز المالى المتسع ومستويات الديون المرتفعة، ما يجعل التدفقات فى المحافظ المالية أقل مما يجب لرفع قيمة الجنيه.

وتوقعت أن يبلغ متوسط التضخم 27.4% فى عام 2024 على أساس سنوى بانخفاص من 34.1% عام 2023، وأن تظل أسعار المستهلك أعلى من النطاق المستهدف من البنك المركزى 7% خلال الفترات القادمة، وأن يتباطأ نمو الأسعار مع استقرار سوق الصرف وتخفيف اختناقات سلاسل التوريد العالمية وتوسع طاقة الإنتاج واستكمال تخفيضات الدعم.

وعلى المدى الطويل، توقعت أن يبلغ متوسط التضخم 7.8% بين عامى 2025 و 2032، مقارنة مع 38% فى عام 2023 وأدنى مستوى له فى الآونة الأخيرة عند 5.1% فى عام 2020.

وتوقعت أن يخفض البنك المركزى الفائدة نحو 10% خلال 2025، وأن يلتزم بسعر صرف مرن ودائم فى إطار برنامج صندوق النقد الدولى الجديد، والذى سيسمح بتقلبات فى العملة.

كما توقعت أن يصل عجز الموازنة إلى 7.4% من الناتج المحلى فى العام المالى حالى بعد استقراره العام المالى الماضى عند نحو 6%، بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة والسياسة المالية التوسعية، ما يعكس الزيادة فى عوائد ديون الحكومة وارتفاع الإنفاق الاجتماعى.