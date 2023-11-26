33 مليون جنيه تعويضات من صندوق الحوادث المجهلة خلال 3 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) سداد 244 مليون جنيه منذ نهاية أغسطس 20211400 أمر دفع إلكترونى شهريًا للحالات المستفيدة





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انتهى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع، والمعروف بـ”صندوق الحوادث المجهلة” من تسوية نحو ألف ملف تعويض خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2023-2024.

وقالت سما صادق، رئيس مجلس الإدارة إن الصندوق انتهى من تسوية نحو ألف ملف تعويض خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضى بقيمة تعويضات تصل لنحو 33 مليون جنيه؛ بمتوسط تعويض حوالى 33 ألف جنيه عن الحالة الواحدة.

أوضحت رئيس الصندوق فى تصريحات لـ“البورصة” أن التعويضات التى تم تسويتها وسداد المبالغ المستحقة عنها تتوزع بواقع 80% لحالات الوفاة و20% لحالات الإصابة.

ولفتت إلى قرار مجلس إدارة الصندوق بإعطاء الأولوية فى الصرف لحالات الإصابة لمساعدة المصابين فى نفقات علاج الإصابات التى تعرضوا لها جراء حوادث المركبات المجهلة.

ومن المعروف أن قيمة التعويض عند الوفاة أو العجز الكلى 40 ألف جنيه، وبنسب فى حالات العجز الجزئى المستديم، طبقا لتقرير القومسيون الطبى ووفقا للقانون المنظم لعمل الصندوق 72 لسنة 2007.

وتكفلت الدولة بالتعويض من خلال الصندوق الحكومى المنشأ، بموجب القانون 72 لسنة 2007 لتعويض المتضررين من بعض حوادث مركبات النقل السريع، نتيجة فقد ذويهم أو عائلهم أو تعرضه لعجز كلى، أو جزئى نتيجة بعض حوادث السير بسبب مركبات غير المعلومة (المجهلة) أو الحوادث المعلومة غير المرخصة أو غير المغطاة تأمينيا فى أى من شركات التأمين والتى حلت محلها مجمعة التأمين الإجبارى حاليًا.

ووفقا لرئيس الصندوق، تتوزع ملفات التعويضات التى يتم تسويتها من خلال الصندوق بنسبة الثلثين للأحكام القضائية مقابل الثلث للتسويات الودية التى تقدم مباشرة إلى الصندوق.

فى السياق ذاته، أكدت صادق أن الأصل فى التشريع هو صرف التعويضات لأصحاب الشأن من المستفيدين أو المستحقين مباشرة وديًا دون حاجة للاستعانة بوسطاء أو محامين، أو اللجوء إلى القضاء، توفيرًا للنفقات، وضمان استفادة المستحقين من مبلغ التعويض كاملاً دون أن يتحمل المستحقين مصاريف أتعاب محاماة أو تقاضى، للحصول على التعويض الذى كفلته لهم الدولة.

تابعت:” فقط يجب على المستفيدين أو المستحقين التقدم للصندوق بالمستندات القانونية المطلوبة لإثبات الضرر والاستحقاق”.

ونوهت إلى أن الصندوق يقدم دعمًا واهتمامًا خاصًا للحالات المباشرة التى تقدم للصندوق من أصحاب الشأن مباشرة، عملا على الإسراع فى إجراءات الصرف المستحقة خلال المهلة المقررة بالقانون بمجرد استكمال المستندات القانونية.

وبحسب صادق؛ يخطط الصندوق خلال العام المالى الحالى 2023/2024؛ للانتهاء من تسوية نحو 6 آلاف ملف متراكم من قوائم الانتظار عامى 2020 و2021 ؛ وما استجد فى السنوات التالية طبقا للآلية المتبعة فى الصرف بالدور فى التخالص من الأقدم فالأحدث.

وذكرت أنه تم تسوية وسداد نحو ألفى ملف فى العام المالى 2021-2022 بتعويضات 66 مليون جنيه، و5400 مطالبة خلال العام المالى الماضى بتعوضيات 178 مليون جنيه، أى بإجمالى 244 مليون جنيه خلال أقل من 22 شهرا منذ تولى مجلس الإدارة دورته الخامسة فى نهاية أغسطس 2021.

وألمحت صادق إلى أن صرف التعويضات يتم للمستحقين من خلال منظومة الدفع الإلكترونى الحكومية التى تنفذها وزارة المالية عبر شركة” إى فاينانس” .

وأكدت أن المنظومة ساعدت فى دقة وتعزيز وصول مبالغ التعويضات للمستفيدين الحقيقيين، حيث يقوم الصندوق بإصدار 1300 أمر دفع شهريًا بمتوسط 4 مستفيد مطالبة عن حالة وفاة فضلا عن حالات الإصابة.

وذكرت أنه تم الانتهاء من تأسيس قاعدة بيانات المطالبات الواردة للصندوق، والتى تتيح معلومات وإحصائيات وتقارير تمكن الإدارات الفرعية بالصندوق من التعرف على تفاصيل ومنطقية المعلومات وحقيقة المستندات المقدمة وحالة كل ملف ومدى استيفائه للمستندات المطلوبة للحصول على التعويض.

وبحسب صادق، انتهى الصندوق من إعداد دليل إجراءات إلكترونى ضمن رقمنة أعمال الصندوق، بهدف تقديم الخدمة بشكل متكامل بداية من تلقى الإخطار بالحادث وانتهاء بسداد التعويضات وتسجيلها إلكترونيًا بما يمنع أى تكرار أو ازدواجية فى الصرف لنفس حالة المجنى عليه.

وقالت صادق فى تصريحات نشرتها“البورصة” مؤخرًا إن الصندوق الحكومى يخطط للقضاء على قوائم الانتظار للتعويضات المستحقة على الصندوق منذ عام 2019 بغرض الوصول للصرف أولًا بأول، دون قوائم انتظار أخرى قبل انقضاء فترة مجلس الإدارة الحالى للصندوق فى يونيو 2025.

جدير بالذكر أن الحالات المستحقة الأداء ويجرى تسريع وتيرة الصرف فيها تبلغ نحو 8 آلاف مطالبة منذ يوليو 2020 حتى يونيو 2023 مطالبة، مستهدف سداد 80% منها على الأقل خلال العام المالى الحالى 2023-2024.