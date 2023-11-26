مصر تفاوض البنك الدولى على برنامجين لـالمشروعات الصغيرة والعدالة

MENAFN - Al-Borsa News) تتفاوض مصر مع البنك الدولى على برنامجين جديدين الأول خاص بمرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والآخر خاص بنظام العدالة فى مصر، بحسب الموقع الإلكترونى للبنك.

ولم تشر البيانات إلى تفاصيل إضافية حول التمويل، لكن كليهما سيكون فى العام المالى المقبل.

موضوعاتمستثمر إماراتى يسعى لشراء“مصر لتأمينات الحياة” و”السيادى” يفضل الإدراج تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تنخفض 1.7% خلال أسبوع “فيتش سوليوشنز” تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.2%

وبخلاف البرنامجين يدرس البنك تمويل 7 مشروعات فى مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، فى مجالات التعليم ومكافحة التغير المناخى، وتحسين الحوكمة.

وبحسب البيانات فإن البنك يدرس تمويلا بقيمة 300 مليون دولار العام المالى الحالى، لصالح برنامج تحفيز اقتصاد تنافسى ومرن وأخضر، ومن المستهدف أن يتم من خلاله دعم السياسات التى تسمح بالتنافسية وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تنفيذ سياسات ملكية الدولة، وأيضًا السياسات الخاصة بتعبئة الإيرادات وخفض الدين وتحسين الإدارة المالية وتوسيع قاعدة الضرائب، وتقليص دور البنوك فى الديون السيادية بما يسمح بتحسين تنافسية سوق الدين المصرى وخفض تكلفة الدين، كما يدعم التحول الأخضر وتكوين أسواق طوعية لتداول الكربون.

ويدرس البنك تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لتمويل سياسات الحوكمة من أجل نمو أفضل، ومثلها لبرنامج الزراعة المرنة للتغيرات المناخية، ويدرس توجيه 200 مليون دولار لصالح برنامج خفض الكربون فى قطاع الكهرباء.

ولدعم قطاع التعليم يدرس البنك توفير تمويلات بقيمة 400 مليون دولار بواقع 200 مليون دولار لصالح برنامج إصلاح التعليم، و200 مليون دولار لصالح برنامج التعليم العالى من أجل التحول الاقتصادى.

وأخيرًا يدرس البنك ضمانة بقيمة 100 مليون دولار لصالح تطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية وخفض الإنبعاثات الكربونية فى قطاع النقل والسكك الحديد.