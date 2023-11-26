مصر تفاوض البنك الدولى على برنامجين لـالمشروعات الصغيرة والعدالة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتفاوض مصر مع البنك الدولى على برنامجين جديدين الأول خاص بمرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والآخر خاص بنظام العدالة فى مصر، بحسب الموقع الإلكترونى للبنك.
ولم تشر البيانات إلى تفاصيل إضافية حول التمويل، لكن كليهما سيكون فى العام المالى المقبل.
موضوعات متعلقة
مستثمر إماراتى يسعى لشراء“مصر لتأمينات الحياة” و”السيادى” يفضل الإدراج تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تنخفض 1.7% خلال أسبوع “فيتش سوليوشنز” تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.2%
وبخلاف البرنامجين يدرس البنك تمويل 7 مشروعات فى مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، فى مجالات التعليم ومكافحة التغير المناخى، وتحسين الحوكمة.
وبحسب البيانات فإن البنك يدرس تمويلا بقيمة 300 مليون دولار العام المالى الحالى، لصالح برنامج تحفيز اقتصاد تنافسى ومرن وأخضر، ومن المستهدف أن يتم من خلاله دعم السياسات التى تسمح بالتنافسية وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تنفيذ سياسات ملكية الدولة، وأيضًا السياسات الخاصة بتعبئة الإيرادات وخفض الدين وتحسين الإدارة المالية وتوسيع قاعدة الضرائب، وتقليص دور البنوك فى الديون السيادية بما يسمح بتحسين تنافسية سوق الدين المصرى وخفض تكلفة الدين، كما يدعم التحول الأخضر وتكوين أسواق طوعية لتداول الكربون.
ويدرس البنك تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لتمويل سياسات الحوكمة من أجل نمو أفضل، ومثلها لبرنامج الزراعة المرنة للتغيرات المناخية، ويدرس توجيه 200 مليون دولار لصالح برنامج خفض الكربون فى قطاع الكهرباء.
ولدعم قطاع التعليم يدرس البنك توفير تمويلات بقيمة 400 مليون دولار بواقع 200 مليون دولار لصالح برنامج إصلاح التعليم، و200 مليون دولار لصالح برنامج التعليم العالى من أجل التحول الاقتصادى.
وأخيرًا يدرس البنك ضمانة بقيمة 100 مليون دولار لصالح تطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية وخفض الإنبعاثات الكربونية فى قطاع النقل والسكك الحديد.
MENAFN26112023000202011048ID1107485925
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.