مستثمر إماراتى يسعى لشراء مصر لتأمينات الحياة والسيادى يفضل الإدراج

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة” أن مستثمر إماراتى عرض، بشكل مبدئى، شراء كامل أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة- التابعة لـ((القابضة للتأمين)) والمدرجة فى برنامج الطروحات الحكومية، والتى انضمت مؤخرًا لصندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادى.

وأضافت المصادر، أن المستثمر عرض على صندوق مصر السيادى شراء 100% من أسهم الشركة بهدف الاختراق والتوسع فى النشاط فى السوق المصري.

وتابعت، أن صندوق مصر السيادى يدرس فكرة البيع، لكنه يفضل خيار طرح حصة من الشركة فى البورصة المصرية لا تقل عن 25% ويعتزم تنفيذ هذا الطرح خلال النصف الأول من عام 2024.

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وتقوم شركة إن آى كابيتال بدور المستشار المالى لطرح الشركة.

وتردد اسم الشركة بشكل دائم عند الحديث عن طرح الشركات الحكومية فى البورصة حتى قبل إطلاق برنامج الطروحات الحالى.

وحققت شركة مصر لتأمينات الحياة إجمالى أقساط خلال العام المالى 2021-2022 بلغت قيمتها 9.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 7.7 مليار جنيه محققة خلال العام المالى 2020-2021 بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 18.8%.

وسجلت الشركة إجمالى استثمارات بقيمة 43.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 37.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 وبمعدل نمو قدره 16.4%، وبلغت حقوق المساهمين 10.3 مليار جنيه مقابل 9.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 7.7%، بينما بلغت حقوق حملة الوثائق 32.7 مليار جنيه مقابل 27.4 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 19.2%.

وارتفع صافى أرباح العام المالى 2021- 2022 ليبلغ 1.846 مليار جنيه مقابل 1.619 مليار جنيه للعام المالى 2020-2021 بمعدل نمو 14%.