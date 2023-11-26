مستثمر إماراتى يسعى لشراء مصر لتأمينات الحياة والسيادى يفضل الإدراج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت“البورصة” أن مستثمر إماراتى عرض، بشكل مبدئى، شراء كامل أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة- التابعة لـ((القابضة للتأمين)) والمدرجة فى برنامج الطروحات الحكومية، والتى انضمت مؤخرًا لصندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادى.
وأضافت المصادر، أن المستثمر عرض على صندوق مصر السيادى شراء 100% من أسهم الشركة بهدف الاختراق والتوسع فى النشاط فى السوق المصري.
وتابعت، أن صندوق مصر السيادى يدرس فكرة البيع، لكنه يفضل خيار طرح حصة من الشركة فى البورصة المصرية لا تقل عن 25% ويعتزم تنفيذ هذا الطرح خلال النصف الأول من عام 2024.
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وتقوم شركة إن آى كابيتال بدور المستشار المالى لطرح الشركة.
وتردد اسم الشركة بشكل دائم عند الحديث عن طرح الشركات الحكومية فى البورصة حتى قبل إطلاق برنامج الطروحات الحالى.
وحققت شركة مصر لتأمينات الحياة إجمالى أقساط خلال العام المالى 2021-2022 بلغت قيمتها 9.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 7.7 مليار جنيه محققة خلال العام المالى 2020-2021 بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 18.8%.
وسجلت الشركة إجمالى استثمارات بقيمة 43.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 37.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 وبمعدل نمو قدره 16.4%، وبلغت حقوق المساهمين 10.3 مليار جنيه مقابل 9.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 7.7%، بينما بلغت حقوق حملة الوثائق 32.7 مليار جنيه مقابل 27.4 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 19.2%.
وارتفع صافى أرباح العام المالى 2021- 2022 ليبلغ 1.846 مليار جنيه مقابل 1.619 مليار جنيه للعام المالى 2020-2021 بمعدل نمو 14%.
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