منصة إكس قد تخسر 75 مليون دولار بنهاية العام

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت صحيفة“نيويورك تايمز” أن شركة“إكس” للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك قد تخسر ما يصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف العشرات من العلامات التجارية الكبرى حملاتها التسويقية على المنصة.

وأدى دعم ماسك لمنشور اعتبر معاديا للسامية على المنصة الأسبوع الماضي لوقف عدة شركات منها“والت ديزني” و”وارنر براذرز ديسكفري” لإعلاناتها مؤقتا على المنصة المعروفة سابقا باسم تويتر.

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وردت شركة إكس برفع دعوى قضائية ضد مجموعة“ميديا ماترز” المعنية بمراقبة وسائل الإعلام قائلة إن المنظمة شوهت سمعة المنصة من خلال تقرير ذكر أن إعلانات علامات تجارية كبرى منها“أبل” و”أوراكل” ظهرت بجوار منشورات عن أدولف هتلر والحزب النازي.

وذكر التقرير أن الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة“نيويورك تايمز” الأسبوع الماضي أشارت إلى أن أكثر من 200 وحدة إعلانية لشركات مثل أمازون وكوكاكولا ومايكروسوفت أوقف الكثير منها الإعلانات مؤقتا على المنصة أو يدرس وقف الإعلانات.

وقالت إكس أمس الجمعة إن 11 مليون دولار من الإيرادات معرضة للخطر وإن الرقم الدقيق يتغير مع عودة بعض المعلنين إلى المنصة وزيادة آخرين الإنفاق، وفقا للتقرير.

وذكرت رويترز سابقا أن إيرادات الإعلانات الأميركية على إكس انخفضت 55 بالمئة على الأقل على أساس سنوي في كل شهر منذ استحواذ ماسك على المنصة.

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