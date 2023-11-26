بريطانيا: روسيا قد تستبدل سيفاستوبول بـنوفوروسيسك كقاعدة لأسطولها بالبحر الأسود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقعت وزارة الدفاع البريطانية أن تنقل روسيا أسطولها إلى“نوفوروسيسك” بدلا من“سيفاستوبول”، وذلك لتعرض منشآتها للتهديدات المتزايدة من الضربات الأوكرانية.
وذكرت الدفاع البريطانية – في آخر تحديث استخباراتي نشرته، اليوم السبت، على منصة“إكس” (توتير سابقا) – أنه مع تعرض المنشأة في سيفاستوبول للتهديد المتزايد من الضربات الأوكرانية، فقد تعتبر روسيا“نوفوروسيسك” أفضل قاعدة بديلة، مشيرة إلى أن قدرة أسطول البحر الأسود على استخدام قاعدة“نوفوروسيسك” لتحميل صواريخ كروز على متن سفنه الحربية ستكون عاملاً مهمًا في الفعالية التشغيلية للأسطول.
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وأضافت:“مع ذلك، فإن نقل الصواريخ وتحميلها سيتطلب عمليات تسليم وتخزين ومناولة وتحميل جديدة”، فيما لفت محللون استخباراتيون إلى أنه من المرجح أن تحاول روسيا الإسراع في التغلب على هذه التحديات في الوقت المناسب لإدراج صواريخ كروز البحرية في أي حملة شتوية من الضربات ضد أوكرانيا.
أ ش أ
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