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بريطانيا: روسيا قد تستبدل سيفاستوبول بـنوفوروسيسك كقاعدة لأسطولها بالبحر الأسود

11/26/2023 3:32:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقعت وزارة الدفاع البريطانية أن تنقل روسيا أسطولها إلى“نوفوروسيسك” بدلا من“سيفاستوبول”، وذلك لتعرض منشآتها للتهديدات المتزايدة من الضربات الأوكرانية.

وذكرت الدفاع البريطانية – في آخر تحديث استخباراتي نشرته، اليوم السبت، على منصة“إكس” (توتير سابقا) – أنه مع تعرض المنشأة في سيفاستوبول للتهديد المتزايد من الضربات الأوكرانية، فقد تعتبر روسيا“نوفوروسيسك” أفضل قاعدة بديلة، مشيرة إلى أن قدرة أسطول البحر الأسود على استخدام قاعدة“نوفوروسيسك” لتحميل صواريخ كروز على متن سفنه الحربية ستكون عاملاً مهمًا في الفعالية التشغيلية للأسطول.

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وأضافت:“مع ذلك، فإن نقل الصواريخ وتحميلها سيتطلب عمليات تسليم وتخزين ومناولة وتحميل جديدة”، فيما لفت محللون استخباراتيون إلى أنه من المرجح أن تحاول روسيا الإسراع في التغلب على هذه التحديات في الوقت المناسب لإدراج صواريخ كروز البحرية في أي حملة شتوية من الضربات ضد أوكرانيا.

أ ش أ

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