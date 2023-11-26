نيجيريا: 1.4 مليار دولار إيرادات جمركية ضائعة بسبب التصنيع المحلي والحد من الاستيراد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال اوليمى كاردوسو محافظ بنك نيجيريا المركزى ان نيجيريا قد خسرت 1.4 مليار دولار أمريكى خلال الأعوام الثمانية الماضية نتيجة تطبيق حظر الاستيراد على 43 بندا سلعيا من الخارج وذلك فى اطار سياسة الدولة لترشيد الاستيراد و تعظيم المنتج المحلى.
وقال انه من الناحية المحاسبية لا تعد تلك خسارة كبيرة اذا تم الاخذ بعين الاعتبار استحداث صناعات محلية بديلة عن استيراد تلك البنود من الخارج وفتح ملايين من فرص العمل فيها امام النيجيريين فضلا عن الحفاظ على احتياطى العملة الصعبة لنيجيريا .
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جاء ذلك فى غداء عمل عقده اتحاد المصرفيين و المحاسبين القانونيين الوطنى فى نيجيريا بمناسبة الذكرى الثامنة و الخمسين لتأسيسه و كان محافظ بنك نيجيريا المركزى ضيف شرفه .
وكانت نيجيريا قد بدأت فى العام 2015 حظر استيراد 43 بندا سلعيا من الخارج من بينها الارز و الزيوت النباتية و الدواجن و السكر و القمح وذلك توازيا مع خطة قومية تنفيذية لتعظيم الانتاج الوطنى النيجيرى من تلك البنود لسد احتياجات السوق المحلى منها كبديل عن استيرادها وهو ما ادى الى قلة متحصلات الخزانة العامة النيجيرية على واردتها بما معدله 275 مليون دولار سنويا حيث تصل قيمة الضريبة الجمركية على البنود المشار اليها الى 13.7% .
أ ش أ
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