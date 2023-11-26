((بى انفستمنتس))..توسعات لتنويع محفظة الاستثمارات

MENAFN - Al-Borsa News) تعمل شركة بى انفستمنتس القابضة، على تنويع محفظتها الاستثمارية فى قطاعات مختلفة، مما يساعدها على التحوط من المخاطر المرتبطة بكل قطاع، بالإضافة إلى التوسع عبر مشاريع واستحواذات جديدة.

يأتى على رأس التوسعات، الدخول في قطاع التمويل غير المصرفى، والمتمثل فى صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم شركة أوراسكوم المالية، بالإضافة إلى التوسع فى مجال الأغذية من خلال مجموعة“جورميه” التى تمتلك الشركة فيها حصة بنسبة 52.9%.

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وأوصت بحوث“العربى الأفريقي لتداول الأوراق المالية” بزيادة الشراء بالسهم، بعد أن حددت القيمة العادلة له عند 19.1 جنيه، مقابل سعر سوقى عند 18.37 جنيه.

وتابعت البحوث أن شركة ابتكار التابعة لشركة بى انفستمنتس، استطاعت من خلال شراكاتها مع مجموعة“فيستا جروب” أن تتوسع فى عدة بلدان مثل رومانيا والأردن، وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 نمت منصات الدفع الإلكترونى لها بنسبة 56% على أساس سنوى.

وبلغ صافي ربح“بى انفستمنتس” قيمة 619.44 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 998.92 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة المقارنة من العام العام السابق.