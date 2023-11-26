-->

Sunday, 26 November 2023 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((بى انفستمنتس))..توسعات لتنويع محفظة الاستثمارات

11/26/2023 3:32:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعمل شركة بى انفستمنتس القابضة، على تنويع محفظتها الاستثمارية فى قطاعات مختلفة، مما يساعدها على التحوط من المخاطر المرتبطة بكل قطاع، بالإضافة إلى التوسع عبر مشاريع واستحواذات جديدة.

يأتى على رأس التوسعات، الدخول في قطاع التمويل غير المصرفى، والمتمثل فى صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم شركة أوراسكوم المالية، بالإضافة إلى التوسع فى مجال الأغذية من خلال مجموعة“جورميه” التى تمتلك الشركة فيها حصة بنسبة 52.9%.

موضوعات متعلقة ما القيمة العادلة لسهم ((موبكو)) بعد تخطيه مستويات قياسية كيف أثر انخفاض الجنيه على أداء شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية؟ ((إيديتا)) تستهدف الوصول بصادراتها إلى 9% من إجمالى الإنتاج خلال 2024

وأوصت بحوث“العربى الأفريقي لتداول الأوراق المالية” بزيادة الشراء بالسهم، بعد أن حددت القيمة العادلة له عند 19.1 جنيه، مقابل سعر سوقى عند 18.37 جنيه.

وتابعت البحوث أن شركة ابتكار التابعة لشركة بى انفستمنتس، استطاعت من خلال شراكاتها مع مجموعة“فيستا جروب” أن تتوسع فى عدة بلدان مثل رومانيا والأردن، وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 نمت منصات الدفع الإلكترونى لها بنسبة 56% على أساس سنوى.

وبلغ صافي ربح“بى انفستمنتس” قيمة 619.44 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 998.92 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة المقارنة من العام العام السابق.

MENAFN26112023000202011048ID1107485919

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث