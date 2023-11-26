((بى انفستمنتس))..توسعات لتنويع محفظة الاستثمارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعمل شركة بى انفستمنتس القابضة، على تنويع محفظتها الاستثمارية فى قطاعات مختلفة، مما يساعدها على التحوط من المخاطر المرتبطة بكل قطاع، بالإضافة إلى التوسع عبر مشاريع واستحواذات جديدة.
يأتى على رأس التوسعات، الدخول في قطاع التمويل غير المصرفى، والمتمثل فى صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم شركة أوراسكوم المالية، بالإضافة إلى التوسع فى مجال الأغذية من خلال مجموعة“جورميه” التى تمتلك الشركة فيها حصة بنسبة 52.9%.
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وأوصت بحوث“العربى الأفريقي لتداول الأوراق المالية” بزيادة الشراء بالسهم، بعد أن حددت القيمة العادلة له عند 19.1 جنيه، مقابل سعر سوقى عند 18.37 جنيه.
وتابعت البحوث أن شركة ابتكار التابعة لشركة بى انفستمنتس، استطاعت من خلال شراكاتها مع مجموعة“فيستا جروب” أن تتوسع فى عدة بلدان مثل رومانيا والأردن، وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 نمت منصات الدفع الإلكترونى لها بنسبة 56% على أساس سنوى.
وبلغ صافي ربح“بى انفستمنتس” قيمة 619.44 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 998.92 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة المقارنة من العام العام السابق.
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