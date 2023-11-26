جاذبية الأسهم المدرجة تنافس تخفيضات السلع في الجمعة البيضاء

توقع متعاملون فى البورصة المصرية استكمال الأداء الإيجابى لمؤشرات البورصة، فى الفترة القادمة، لتسحب مشتريات الأسهم البساط، من مشتريات السلع الاستهلاكية، خاصة بعد اختراق الأسهم لقمم تاريخية خلال جلسات الأسبوع الماضى، الذى تزامن مع آخر فرص الشراء فى تخفيضات شهر نوفمبر أو ما يطلق عليه“الجمعة البيضاء”.

كان المؤشر الرئيسى لامس أعلى مستوى فى تاريخه، بجلسة يوم الخميس الماضى، عند 25563 نقطة، لينهى الأسبوع بالقرب منها، مع توقعات من محللين فنيين باقتراب موجة جنى أرباح بأسهم الشركات الصغيرة، خلال الأسبوع الجارى، لتتيح فرصا لتكوين مراكز شرائية جديدة خلال الجلسات القادمة.

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صعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 4.66% إلى 25519 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضى، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.1% إلى مستوى 5065 نقطة.

وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 3.77% إلى مستوى 30620 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.97% لمستوى 7444 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 3.91% إلى مستوى 4357 نقطة.

توقع باسم أبو غنيمة، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تستمر المؤشرات فى أدائها الصاعد بدعم من وتيرة زيادة أحجام التداولات التى ارتفعت نهاية الأسبوع الماضى مما سيدفع المؤشر لمنطقة 27000 نقطة و30000 نقطة.

أضاف أن مؤشر EGX70 EWI يستهدف الوصول لمستوى 5700 نقطة، بعد اختراقه 5000 نقطة بجلسات الأسبوع الماضى مع وجود إشارات لبداية عمليات تصحيح هابطة لمساعدة المؤشر على الوصول للمستهدفات، موجهًا المستثمرين للحفاظ على المراكز وتخفيف الشراء الهامشى، لخفض نسب المخاطرة مع توقعات اقتراب عمليات التصحيح.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 21.3 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 7.7 مليار سهم، بتنفيذ 621 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 34.3 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 7.4 مليار ورقة منفذة على 600 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 3.84% إلى مستوى 1.71 تريليون جنيه.

وتوقع محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يستمر المؤشر الرئيسى فى الصعود بعد تحقيق قمة تاريخية بآخر جلسات الأسبوع الماضى، مما يدفع المؤشر لاختبار مستهدفات أعلى 26500 ثم يليها 30000 نقطة.

رجح أن يشهد المؤشر بعض العمليات التصحيحية خلال محاولته للوصول للمستهدفات، والعمليات على أن يكون التصحيح فرصة جيدة للشراء مع تفعيل مستويات وقف الخسائر بشكل فورى حول مستوى 24400 نقطة.

أضاف أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيشهد أيضًا أداء إيجابى ليصل نحو منطقة 5400 نقطة خلال الجلسات القادمة، مع وجوب تفعيل منطقة وقف الخسائر عند منطقة 4800 نقطة.

نصح المستثمرين باستغلال العمليات التصحيحية للشراء مع التركيز على الأسهم ذات الأداء الإيجابى وخاصة بمؤشر EGX70 EWI والذى يضم أسهم مازالت لم تشهد حركات صعود قوية ولديها فرص قوية للصعود.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.7% من إجمالى التعاملات على الاسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.3% والعرب على 7% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 311.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 190.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.3% وسجل العرب 7.6% وقد سجل الأجانب صافى بيع بنحو 5.5 مليون جنيه وسجل العرب صافى شراء بنحو 3.5 مليون جنيه وذلك على الاسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.