جاذبية الأسهم المدرجة تنافس تخفيضات السلع في الجمعة البيضاء

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريج: التصحيح الهابط سيمثل فرصا شراء جيدة
توقع متعاملون فى البورصة المصرية استكمال الأداء الإيجابى لمؤشرات البورصة، فى الفترة القادمة، لتسحب مشتريات الأسهم البساط، من مشتريات السلع الاستهلاكية، خاصة بعد اختراق الأسهم لقمم تاريخية خلال جلسات الأسبوع الماضى، الذى تزامن مع آخر فرص الشراء فى تخفيضات شهر نوفمبر أو ما يطلق عليه“الجمعة البيضاء”.
كان المؤشر الرئيسى لامس أعلى مستوى فى تاريخه، بجلسة يوم الخميس الماضى، عند 25563 نقطة، لينهى الأسبوع بالقرب منها، مع توقعات من محللين فنيين باقتراب موجة جنى أرباح بأسهم الشركات الصغيرة، خلال الأسبوع الجارى، لتتيح فرصا لتكوين مراكز شرائية جديدة خلال الجلسات القادمة.
موضوعات متعلقة
ما القيمة العادلة لسهم ((موبكو)) بعد تخطيه مستويات قياسية كيف أثر انخفاض الجنيه على أداء شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية؟ ((إيديتا)) تستهدف الوصول بصادراتها إلى 9% من إجمالى الإنتاج خلال 2024
صعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 4.66% إلى 25519 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضى، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.1% إلى مستوى 5065 نقطة.
وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 3.77% إلى مستوى 30620 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.97% لمستوى 7444 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 3.91% إلى مستوى 4357 نقطة.
توقع باسم أبو غنيمة، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تستمر المؤشرات فى أدائها الصاعد بدعم من وتيرة زيادة أحجام التداولات التى ارتفعت نهاية الأسبوع الماضى مما سيدفع المؤشر لمنطقة 27000 نقطة و30000 نقطة.
أضاف أن مؤشر EGX70 EWI يستهدف الوصول لمستوى 5700 نقطة، بعد اختراقه 5000 نقطة بجلسات الأسبوع الماضى مع وجود إشارات لبداية عمليات تصحيح هابطة لمساعدة المؤشر على الوصول للمستهدفات، موجهًا المستثمرين للحفاظ على المراكز وتخفيف الشراء الهامشى، لخفض نسب المخاطرة مع توقعات اقتراب عمليات التصحيح.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 21.3 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 7.7 مليار سهم، بتنفيذ 621 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 34.3 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 7.4 مليار ورقة منفذة على 600 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 3.84% إلى مستوى 1.71 تريليون جنيه.
وتوقع محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يستمر المؤشر الرئيسى فى الصعود بعد تحقيق قمة تاريخية بآخر جلسات الأسبوع الماضى، مما يدفع المؤشر لاختبار مستهدفات أعلى 26500 ثم يليها 30000 نقطة.
رجح أن يشهد المؤشر بعض العمليات التصحيحية خلال محاولته للوصول للمستهدفات، والعمليات على أن يكون التصحيح فرصة جيدة للشراء مع تفعيل مستويات وقف الخسائر بشكل فورى حول مستوى 24400 نقطة.
أضاف أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيشهد أيضًا أداء إيجابى ليصل نحو منطقة 5400 نقطة خلال الجلسات القادمة، مع وجوب تفعيل منطقة وقف الخسائر عند منطقة 4800 نقطة.
نصح المستثمرين باستغلال العمليات التصحيحية للشراء مع التركيز على الأسهم ذات الأداء الإيجابى وخاصة بمؤشر EGX70 EWI والذى يضم أسهم مازالت لم تشهد حركات صعود قوية ولديها فرص قوية للصعود.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.7% من إجمالى التعاملات على الاسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.3% والعرب على 7% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 311.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 190.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 86.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.3% وسجل العرب 7.6% وقد سجل الأجانب صافى بيع بنحو 5.5 مليون جنيه وسجل العرب صافى شراء بنحو 3.5 مليون جنيه وذلك على الاسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
MENAFN26112023000202011048ID1107485918