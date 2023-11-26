اضطراب بأسعار الذهب المحلية وعيار 21 يصل 2790 جنيها

(MENAFN
- Al-Borsa News) إمبابى: السوق يشهد زيادة بالمعروض دفعت تراجع الأسعار
شهدت أسعار الذهب المحلية، تراجعات بعد اقترابها من المستويات التاريخية خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، ليسجل الجرام من عيار 21 نحو 2790 جنيها، فى ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازى، وتوقعات معاودة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا.
قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب فى السوق المحلية تتأثر باضطرابات سعر الصرف فى السوق الموازية.
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أضاف لـ”البورصة”، أن سعر الذهب عيار 21 سجلت نحو 2790 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 نحو 3189 جنيهًا، وعيار 18 نحو 2391 جنيهًا للجرام.
أوضح، أن سعر الأوقية ارتفعت بنحو 22 دولارًا خلال أسبوع، وسجلت نحو 2002 دولارًا، مقابل 1980 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22708 جنيهًا.
وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 24 جنيهًا خلال تعاملات نهاية الأسبوع، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أضاف أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل منها، العرض والطلب، والسعر العالمى، وتحركات سعر الصرف بالسوق الموازى.
أوضح إمبابى، أن وصول الذهب لنفس المستويات القياسية التى وصلها من قبل عند 2800 جنيه للجرام عيار 21، دفع المستهلكين للبيع، خوفًا من موجة هبوط بعد تلك القفزات ما دفع زيادة المعروض بالأسواق.
وقال مصدر بسوق الصاغة لـ”البورصة”، إن سعر صرف الدولار الموازى سجل نحو 50.70 جنيه. وسجل سعر صرف دولار الصاغة نحو 49.55 جنيه.
فيما رجح أولى هانسن، رئيس قطاع بحوث استراتيجيات السلع فى بنك استثمار ساكسو، أن يصل الذهب مرة أخرى لأعلى سعر له متجاوزاً ألفى دولار مع احتمال حدوث اختراق قوى آخر فى نهاية العام، حيث شهد المعدن الأصفر مع الفضة ارتفاعاً مع ارتفاع التوقعات بوصول الاحتياطى الفيدرالى لنهاية طريق سياسة رفع أسعار الفائدة.
أوضح فى تقرير بحثى أن ارتفاع الخوف من تفويت فرص الشراء حاليًا، سيعزز مكاسب ثمينة للذهب تحديدًا فى ديسمبر المقبل، للعام السابع على التوالى.
أضاف“يظهر من خلال مراقبتنا لأداء الذهب كيف شهد أداءً قويًا، لذلك نعتقد أن معدل المخاطرة بالنسبة للمكافأة تميل لصالح الذهب بشكل متزايد، وأن الأفضل لم يأت بعد، ولكن لكى يحدث ذلك، يحتاج المستثمرون إلى اقتناع أقوى بتخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية من أجل جذب طلب جديد من المستثمرين، بما فى ذلك مديرى الأصول الذين كانوا بائعين صافين لوحدات الاستثمار المتداولة لعدة أشهر”.
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