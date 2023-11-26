اضطراب بأسعار الذهب المحلية وعيار 21 يصل 2790 جنيها

شهدت أسعار الذهب المحلية، تراجعات بعد اقترابها من المستويات التاريخية خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، ليسجل الجرام من عيار 21 نحو 2790 جنيها، فى ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازى، وتوقعات معاودة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا.

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب فى السوق المحلية تتأثر باضطرابات سعر الصرف فى السوق الموازية.

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أضاف لـ”البورصة”، أن سعر الذهب عيار 21 سجلت نحو 2790 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 نحو 3189 جنيهًا، وعيار 18 نحو 2391 جنيهًا للجرام.

أوضح، أن سعر الأوقية ارتفعت بنحو 22 دولارًا خلال أسبوع، وسجلت نحو 2002 دولارًا، مقابل 1980 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22708 جنيهًا.

وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 24 جنيهًا خلال تعاملات نهاية الأسبوع، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أضاف أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل منها، العرض والطلب، والسعر العالمى، وتحركات سعر الصرف بالسوق الموازى.

أوضح إمبابى، أن وصول الذهب لنفس المستويات القياسية التى وصلها من قبل عند 2800 جنيه للجرام عيار 21، دفع المستهلكين للبيع، خوفًا من موجة هبوط بعد تلك القفزات ما دفع زيادة المعروض بالأسواق.

وقال مصدر بسوق الصاغة لـ”البورصة”، إن سعر صرف الدولار الموازى سجل نحو 50.70 جنيه. وسجل سعر صرف دولار الصاغة نحو 49.55 جنيه.

فيما رجح أولى هانسن، رئيس قطاع بحوث استراتيجيات السلع فى بنك استثمار ساكسو، أن يصل الذهب مرة أخرى لأعلى سعر له متجاوزاً ألفى دولار مع احتمال حدوث اختراق قوى آخر فى نهاية العام، حيث شهد المعدن الأصفر مع الفضة ارتفاعاً مع ارتفاع التوقعات بوصول الاحتياطى الفيدرالى لنهاية طريق سياسة رفع أسعار الفائدة.

أوضح فى تقرير بحثى أن ارتفاع الخوف من تفويت فرص الشراء حاليًا، سيعزز مكاسب ثمينة للذهب تحديدًا فى ديسمبر المقبل، للعام السابع على التوالى.

أضاف“يظهر من خلال مراقبتنا لأداء الذهب كيف شهد أداءً قويًا، لذلك نعتقد أن معدل المخاطرة بالنسبة للمكافأة تميل لصالح الذهب بشكل متزايد، وأن الأفضل لم يأت بعد، ولكن لكى يحدث ذلك، يحتاج المستثمرون إلى اقتناع أقوى بتخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية من أجل جذب طلب جديد من المستثمرين، بما فى ذلك مديرى الأصول الذين كانوا بائعين صافين لوحدات الاستثمار المتداولة لعدة أشهر”.