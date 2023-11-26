التشييد والبناء قطاع الاستثمار المفضل للمصريين والعرب

MENAFN - Al-Borsa News) استحوذ قطاع التشييد والبناء على النصيب الأكبر من استثمارات المصريين والعرب خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار التى تستبعد تدفقات الاستثمار للنفط والعقارات.

وطبقاً للتقرير ربع السنوى لاتجاهات الاستثمارات فى مصر، استحوذ القطاع على 1.1 مليار دولار من استثمارات المصريين بحصة 27.76% من إجمالى استثماراتهم خلال أول 9 أشهر من العام، فيما استحوذ على 98 مليون دولار من استثمارات العرب بحصة 30.71%.

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وتمثل الاستثمارات المصرية والعربية فى القطاع نحو 98.9% من جملة التدفقات الواردة له خلال الفترة إذ بلغت 1.214 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022 بانخفاض 30.7%.

وكان قطاع الصناعة هو المفضل للأجانب، حيث بلغت قيمة التدفقات المالية 288.6 مليون دولار بنسبة 49.6% من إجمالى التدفقات الكلية فى قطاع الصناعة.

وبحسب البيانات فإن إجمالى التدفقات المالية من دول الإمارات والسعودية والكويت وسوريا وإيران بلغت نحو 280 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بتراجع 88.3%.

وشهد العام الماضى إتمام مصر صفقات استحواذ من قبل صناديق الثروة السيادية فى الإمارات والسعودية على حصص الحكومة فى شركات مصرية، بينها“موبكو” و”إى فاينانس” و”التجارى الدولى”.

وأضاف التقرير أن التدفقات الأجنبية غير العربية، بلغت 582.22 مليون دولار، حيث تراجعت قيمة التدفقات المالية من هولندا إلى 86.22 مليون دولار مقابل 287 مليون دولار، فيما ارتفعت قيمة التدفقات المالية من المملكة المتحدة إلى 62.96 مليون دولار مقابل تدفق للخارج بقيمة 3.8 مليون دولار بنمو قدره 1774%، وارتفعت قيمة التدفقات المالية من الولايات المتحدة إلى 66.72 مليون دولار مقابل تدفق للخارج بقيمة 136 مليون دولار.

كانت التدفقات الأجنبية بشكل عام تمثل 18.48% من إجمالى 4.9 مليار دولار، حيث بلغت 901.75 مليون دولار، مقابل 3.327 مليار دولار بتراجع نسبته 72.91%. بينما كانت التدفقات المالية من المصريين 81.51% من إجمالى الاستثمارات الكلية، أى بقيمة 3.9 مليار دولار.

وبالرغم من ارتفاع عدد الشركات الأجنبية المؤسسة حديثًا فى مصر، كان هناك تراجع فى قيمة التدفقات المالية بشكل عام، حيث وصلت إجمالى التدفقات المالية 4.9 مليار دولار نهاية سبتمبر 2023 مقابل 10 مليارات دولار فى نفس الفترة العام الماضى، بمعدل تراجع 51.2%.

كان قطاع السياحة هو أكثر القطاعات نمواً فى عدد الشركات بنسبة 65.47%، بينما كانت الشركات الخدمية هى الأكثر عدداً، حيث بلغت 13.495 ألف شركة مقابل 12.124 ألف شركة بنمو قدره 11.31%.