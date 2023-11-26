التشييد والبناء قطاع الاستثمار المفضل للمصريين والعرب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استحوذ قطاع التشييد والبناء على النصيب الأكبر من استثمارات المصريين والعرب خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار التى تستبعد تدفقات الاستثمار للنفط والعقارات.
وطبقاً للتقرير ربع السنوى لاتجاهات الاستثمارات فى مصر، استحوذ القطاع على 1.1 مليار دولار من استثمارات المصريين بحصة 27.76% من إجمالى استثماراتهم خلال أول 9 أشهر من العام، فيما استحوذ على 98 مليون دولار من استثمارات العرب بحصة 30.71%.
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وتمثل الاستثمارات المصرية والعربية فى القطاع نحو 98.9% من جملة التدفقات الواردة له خلال الفترة إذ بلغت 1.214 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022 بانخفاض 30.7%.
وكان قطاع الصناعة هو المفضل للأجانب، حيث بلغت قيمة التدفقات المالية 288.6 مليون دولار بنسبة 49.6% من إجمالى التدفقات الكلية فى قطاع الصناعة.
وبحسب البيانات فإن إجمالى التدفقات المالية من دول الإمارات والسعودية والكويت وسوريا وإيران بلغت نحو 280 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بتراجع 88.3%.
وشهد العام الماضى إتمام مصر صفقات استحواذ من قبل صناديق الثروة السيادية فى الإمارات والسعودية على حصص الحكومة فى شركات مصرية، بينها“موبكو” و”إى فاينانس” و”التجارى الدولى”.
وأضاف التقرير أن التدفقات الأجنبية غير العربية، بلغت 582.22 مليون دولار، حيث تراجعت قيمة التدفقات المالية من هولندا إلى 86.22 مليون دولار مقابل 287 مليون دولار، فيما ارتفعت قيمة التدفقات المالية من المملكة المتحدة إلى 62.96 مليون دولار مقابل تدفق للخارج بقيمة 3.8 مليون دولار بنمو قدره 1774%، وارتفعت قيمة التدفقات المالية من الولايات المتحدة إلى 66.72 مليون دولار مقابل تدفق للخارج بقيمة 136 مليون دولار.
كانت التدفقات الأجنبية بشكل عام تمثل 18.48% من إجمالى 4.9 مليار دولار، حيث بلغت 901.75 مليون دولار، مقابل 3.327 مليار دولار بتراجع نسبته 72.91%. بينما كانت التدفقات المالية من المصريين 81.51% من إجمالى الاستثمارات الكلية، أى بقيمة 3.9 مليار دولار.
وبالرغم من ارتفاع عدد الشركات الأجنبية المؤسسة حديثًا فى مصر، كان هناك تراجع فى قيمة التدفقات المالية بشكل عام، حيث وصلت إجمالى التدفقات المالية 4.9 مليار دولار نهاية سبتمبر 2023 مقابل 10 مليارات دولار فى نفس الفترة العام الماضى، بمعدل تراجع 51.2%.
كان قطاع السياحة هو أكثر القطاعات نمواً فى عدد الشركات بنسبة 65.47%، بينما كانت الشركات الخدمية هى الأكثر عدداً، حيث بلغت 13.495 ألف شركة مقابل 12.124 ألف شركة بنمو قدره 11.31%.
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