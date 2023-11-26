مناجم النوبة تستثمر 4.5 مليون دولار فى التنقيب عن الذهب بمنجم أم الروس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استثمرت شركة مناجم النوبة 4.5 مليون دولار فى الفترة للأولى للبحث والتنقيب عن الذهب فى منطقة امتيازها للتنقيب عن الذهب بمنطقة منجم أم الروس فى منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر بمساحة حوالى 175 كيلو متراً مربعاً.
وقال عصام حورانى رئيس الشركة إن هذه الاستثمارات أثمرت عن تسهيلات وبنية أساسية وخرائط بيانات جيولوجية ونقاط بحث واستكشاف مبشرة بمنطقة الامتياز منذ استلام العقد الخاص بفترة البحث الأولى نهاية عام 2021 للمنطقة التى فازت بها فى الجولة الأولى لمزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020.
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وقال عطية مخلوف مدير البحث والاستكشاف بمناجم النوبة، إن الشركة قامت بإجراء تخريط جيولوجى وتركيبى لمعظم مناطق منطقة الامتياز، ومسح سطحى لعدد من الخزانات والأبار فى مواقع مختلفة ، كما تقوم بتنفيذ مسح ثلاثى الأبعاد لأنفاق منجم أم الروس التحت أرضى بتقنيات الماسحات الضوئية المحمولة ثلاثية الأبعاد، وأنها تخطط لأعمال حفر فى منطقتى (p1-p4) بنحو 26 ألف متر، وأضاف أنها تنفذ سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية فى العمل على بناء كوادر قادرة على توظيف التقنيات الحديثة وتطبيق معايير الجودة والدقة واتباع الكود العالمى للتعدين (Jore-43.101) لإيجاد قيمة مضافة للاستثمار وتقليل المخاطر ودقة تقييم الاحتياطيات، كما أوضح أنها تستعين باستشارى عالمى (SRK) لضمان توافق أعمالها مع المعايير الدولية وكذا تحليل العينات فى المعامل الدولية المتخصصة.
وافتتح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا معمل تحضير وتحليل العينات المستخرجة من المناجم الذى أنشيء فى منطقة الامتياز والمعتمد طبقاً للمعايير الدولية ISO/IEC17025 لفحص خامات الذهب والمعادن المصاحبة.
وأكد أن عناية الوزارة بتنمية النشاط التعدينى قد أثمرت جذب استثمارات عالمية ووطنية للعمل فى هذا النشاط ، وأن المرونة التى أحدثتها رؤية تطوير وتحديث قطاع التعدين علمياً وعملياً التى انطلقت منذ عام 2018 تدعم هذه الشركات للإسراع بأعمالها وتحقيق قيمة مضافة وعوائد للاقتصاد القومى.
ولفت إلى أن الإصلاحات التى تقوم بها الوزارة فى قطاع التعدين مستمرة فى مواكبة كافة المستجدات فى هذا المجال وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة ، لافتاً إلى أن ما قامت به مناجم النوبة حتى الآن يوضح أننا على الطريق الصحيح فى الإسراع بالاستغلال الحقيقى للثروات التعدينية وزيادة عوائدها على الاقتصاد القومى ومشاركتها فى خطط التنمية المستدامة.
ووجه الوزير بأهمية الإسراع بتنفيذ الاستثمارات والخطط المتفق عليها فى تنمية وإدارة الأعمال بمنطقة الامتياز ، لافتاً إلى دعم الوزارة للاستثمار الجاد وتذليل العقبات التى قد تطرأ فى طريق تحقيق الأهداف المشتركة للدولة والمستثمرين، مؤكداً أن الإضافات التى تحققها صناعة التعدين من قيمة مضافة وتقنيات حديثة ومعامل وخبرات وكذا صقل الكوادر البشرية المصرية .
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