مناجم النوبة تستثمر 4.5 مليون دولار فى التنقيب عن الذهب بمنجم أم الروس

MENAFN - Al-Borsa News) استثمرت شركة مناجم النوبة 4.5 مليون دولار فى الفترة للأولى للبحث والتنقيب عن الذهب فى منطقة امتيازها للتنقيب عن الذهب بمنطقة منجم أم الروس فى منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر بمساحة حوالى 175 كيلو متراً مربعاً.

وقال عصام حورانى رئيس الشركة إن هذه الاستثمارات أثمرت عن تسهيلات وبنية أساسية وخرائط بيانات جيولوجية ونقاط بحث واستكشاف مبشرة بمنطقة الامتياز منذ استلام العقد الخاص بفترة البحث الأولى نهاية عام 2021 للمنطقة التى فازت بها فى الجولة الأولى لمزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020.

موضوعاتوزير الري: قياس التصرفات والمناسيب أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية كيف أثر انخفاض الجنيه على أداء شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية؟ اضطراب بأسعار الذهب المحلية وعيار 21 يصل 2790 جنيها

وقال عطية مخلوف مدير البحث والاستكشاف بمناجم النوبة، إن الشركة قامت بإجراء تخريط جيولوجى وتركيبى لمعظم مناطق منطقة الامتياز، ومسح سطحى لعدد من الخزانات والأبار فى مواقع مختلفة ، كما تقوم بتنفيذ مسح ثلاثى الأبعاد لأنفاق منجم أم الروس التحت أرضى بتقنيات الماسحات الضوئية المحمولة ثلاثية الأبعاد، وأنها تخطط لأعمال حفر فى منطقتى (p1-p4) بنحو 26 ألف متر، وأضاف أنها تنفذ سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية فى العمل على بناء كوادر قادرة على توظيف التقنيات الحديثة وتطبيق معايير الجودة والدقة واتباع الكود العالمى للتعدين (Jore-43.101) لإيجاد قيمة مضافة للاستثمار وتقليل المخاطر ودقة تقييم الاحتياطيات، كما أوضح أنها تستعين باستشارى عالمى (SRK) لضمان توافق أعمالها مع المعايير الدولية وكذا تحليل العينات فى المعامل الدولية المتخصصة.

وافتتح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا معمل تحضير وتحليل العينات المستخرجة من المناجم الذى أنشيء فى منطقة الامتياز والمعتمد طبقاً للمعايير الدولية ISO/IEC17025 لفحص خامات الذهب والمعادن المصاحبة.

وأكد أن عناية الوزارة بتنمية النشاط التعدينى قد أثمرت جذب استثمارات عالمية ووطنية للعمل فى هذا النشاط ، وأن المرونة التى أحدثتها رؤية تطوير وتحديث قطاع التعدين علمياً وعملياً التى انطلقت منذ عام 2018 تدعم هذه الشركات للإسراع بأعمالها وتحقيق قيمة مضافة وعوائد للاقتصاد القومى.

ولفت إلى أن الإصلاحات التى تقوم بها الوزارة فى قطاع التعدين مستمرة فى مواكبة كافة المستجدات فى هذا المجال وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة ، لافتاً إلى أن ما قامت به مناجم النوبة حتى الآن يوضح أننا على الطريق الصحيح فى الإسراع بالاستغلال الحقيقى للثروات التعدينية وزيادة عوائدها على الاقتصاد القومى ومشاركتها فى خطط التنمية المستدامة.

ووجه الوزير بأهمية الإسراع بتنفيذ الاستثمارات والخطط المتفق عليها فى تنمية وإدارة الأعمال بمنطقة الامتياز ، لافتاً إلى دعم الوزارة للاستثمار الجاد وتذليل العقبات التى قد تطرأ فى طريق تحقيق الأهداف المشتركة للدولة والمستثمرين، مؤكداً أن الإضافات التى تحققها صناعة التعدين من قيمة مضافة وتقنيات حديثة ومعامل وخبرات وكذا صقل الكوادر البشرية المصرية .