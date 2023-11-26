مصر الثالثة عالميًا فى مؤشر الثقة بمواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023

MENAFN - Al-Borsa News) جاءت مصر فى المركز الثالث عالميًا فى“مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023′′، صعودًا من المركز 11 خلال عام واحد، الأمر الذى يعكس نمو ونضج هذه الصناعة فى مصر ويعزز من مكانتها بوصفها واحدة من أفضل الوجهات العالمية فى صناعة التعهيد.

ويسلط التقرير، الذى أعدته شركة ريان للاستشارات الاستراتيجية، الضوء على أداء أشهر 17 دولة ومقصد فى مجال خدمات التعهيد العابرة للحدود، إذ تُعد تلك البلدان من أبرز الوجهات العالمية فى هذه الصناعة. ويعتمد التقرير فى تقييمه لتلك البلدان على أراء ووجهات نظر يقدمها نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار فى المجال.

موضوعاتمصر بالمرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023 “علي بابا” تبدأ عملية إصلاح شاملة لوحدة الحوسبة السحابية “إنفيديا” تؤجل إصدار رقاقة للذكاء الاصطناعي مخصصة للشركات الصينية

ويتم تقييم البلدان فى المؤشر وفقًا لسبع معايير، هى سوق العمل المحلية، والبنية التحتية، والثروة التجارية، والنظام البيئى لعمليات التعهيد، والاستقرار السياسي، والأمان العام، والاستقرار الاقتصادى. وحققت مصر نسب مرتفعة فى الفئات السبعة، بتقييم إجمالى قدره 83.8%.

وبحسب التقرير، يشيد الخبراء بالمزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر، منها وجود قاعدة واسعة من الشباب المصرى القادرين على إتقان اللغات الأجنبية، والمناخ الاقتصادى الجاذب للاستثمارات، بالإضافة إلى الموقع المتميز بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، علاوة على وجود بنية تحتية تكنولوجية متطورة والدعم الحكومى لصناعة التعهيد، الأمر الذى يعزز من ثقة الشركات العالمية فى إمكانات مصر.

ويؤكد التقرير أن جهود الحكومة فى مصر فى مجال التكنولوجيا والتحول الرقمى تعمل على تحسين مشهد عمليات التعهيد فى مصر، كما تسهم التطورات فى مجال البنية التحتية، خاصة مشاريع الكوابل البحرية، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، فى تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لهذه الصناعة.

ويشير التقرير إلى جهود الحكومة فى إطلاق برامج تدريبية لصقل المهارات اللغوية والإدارية للشباب وتأهيلهم للعمل فى مراكز تعهيد الخدمات العابرة للحدود، كما يثنى على جهود الارتقاء بالبنية التحتية فى مصر، الأمر الذى يساهم فى جذب الشركات العالمية للسوق المصرى.

وخلال التقرير، تم الإشارة إلى دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى إنشاء بيئة تنظيمية مواتية لتحسن مناخ الأعمال، بالإضافة إلى الجهود التى تبذلها الحكومة لتعزيز مكانة مصر بصفتها مقصدًا ووجهة جاذبة فى مجال التعهيد.