مصر الثالثة عالميًا فى مؤشر الثقة بمواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جاءت مصر فى المركز الثالث عالميًا فى“مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023′′، صعودًا من المركز 11 خلال عام واحد، الأمر الذى يعكس نمو ونضج هذه الصناعة فى مصر ويعزز من مكانتها بوصفها واحدة من أفضل الوجهات العالمية فى صناعة التعهيد.
ويسلط التقرير، الذى أعدته شركة ريان للاستشارات الاستراتيجية، الضوء على أداء أشهر 17 دولة ومقصد فى مجال خدمات التعهيد العابرة للحدود، إذ تُعد تلك البلدان من أبرز الوجهات العالمية فى هذه الصناعة. ويعتمد التقرير فى تقييمه لتلك البلدان على أراء ووجهات نظر يقدمها نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار فى المجال.
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ويتم تقييم البلدان فى المؤشر وفقًا لسبع معايير، هى سوق العمل المحلية، والبنية التحتية، والثروة التجارية، والنظام البيئى لعمليات التعهيد، والاستقرار السياسي، والأمان العام، والاستقرار الاقتصادى. وحققت مصر نسب مرتفعة فى الفئات السبعة، بتقييم إجمالى قدره 83.8%.
وبحسب التقرير، يشيد الخبراء بالمزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر، منها وجود قاعدة واسعة من الشباب المصرى القادرين على إتقان اللغات الأجنبية، والمناخ الاقتصادى الجاذب للاستثمارات، بالإضافة إلى الموقع المتميز بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، علاوة على وجود بنية تحتية تكنولوجية متطورة والدعم الحكومى لصناعة التعهيد، الأمر الذى يعزز من ثقة الشركات العالمية فى إمكانات مصر.
ويؤكد التقرير أن جهود الحكومة فى مصر فى مجال التكنولوجيا والتحول الرقمى تعمل على تحسين مشهد عمليات التعهيد فى مصر، كما تسهم التطورات فى مجال البنية التحتية، خاصة مشاريع الكوابل البحرية، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، فى تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لهذه الصناعة.
ويشير التقرير إلى جهود الحكومة فى إطلاق برامج تدريبية لصقل المهارات اللغوية والإدارية للشباب وتأهيلهم للعمل فى مراكز تعهيد الخدمات العابرة للحدود، كما يثنى على جهود الارتقاء بالبنية التحتية فى مصر، الأمر الذى يساهم فى جذب الشركات العالمية للسوق المصرى.
وخلال التقرير، تم الإشارة إلى دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى إنشاء بيئة تنظيمية مواتية لتحسن مناخ الأعمال، بالإضافة إلى الجهود التى تبذلها الحكومة لتعزيز مكانة مصر بصفتها مقصدًا ووجهة جاذبة فى مجال التعهيد.
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