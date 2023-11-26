كيف أثر انخفاض الجنيه على أداء شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباين أداء شهادات الإيداع الدولية، فى نهاية تعاملات جلسة الأحد ببورصة لندن، وكان أكثر الشهادات نشاطًا ((التجارى الدولى)) بالتزامن مع وصول المضاربات على الدولار في السوق المصري إلى مستويات غير مسبوقة، ليبلغ سعر الدولار بالسوق السوداء مقابل الجنيه نحو 50 جنيها حاليًا.
وانعكس ذلك في الفجوة الكبيرة بين سعري سهم“البنك التجاري الدولي” في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة لندن، حيث يتداول التجارى الدولى عند مستوى 1.30 دولار تقريباً لسعر الشهادة، وفقًا لتداولات جلسة الجمعة الماضية، وبقسمة سعر سهم البنك التجاري الدولي في السوق المصري إلى سعر شهادة الإيداع فإن سعر الدولار يعادل نحو 61 جنيها.
موضوعات متعلقة
وزير الري: قياس التصرفات والمناسيب أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية ما القيمة العادلة لسهم ((موبكو)) بعد تخطيه مستويات قياسية “مناجم النوبة” تستثمر 4.5 مليون دولار فى التنقيب عن الذهب بمنجم أم الروس
ونظرياً يمكن شراء سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية بسعر 70.3 جنيه، وبيعه في بورصة لندن بسعر 1.3 دولار، وإعادة تحويل ناتج البيع إلى السوق المصري وبالتالي الاستفادة من المراجحة السعرية على السهم، والعكس صحيح.
وسجل سعر سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية نحو 79.3 جنيه وفق سعر إغلاق جلسة الخميس الماضى، مما يعادل نحو 2.47 دولار وفق سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي البالغ 30.9 جنيه، بما يعكس فجوة تسعير الدولار بين بورصتي لندن ومصر.
وتباين سهم التجارى الدولى منذ بداية تحركات سعر الدولار بالسوق السوداء فى 7 أكتوبر الماضي ليتراجع من مستوى 1.28 دولار ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عام فى الـ 25 من أكتوبر 1.06 دولار للسهم، ثم بدأ رحلة الصعود مرة أخرى ليسجل 1.30 دولار للسهم بارتفاع تخطى 21%.
فيما قفزت شهادة إيداع شركة إيديتا للصناعات الغذائية من مستوى 2 دولار فى 8 نوفمبر الماضى بعدما استمر تداولها فى ذلك المستوى من 7 أكتوبر ، إلى 2.8 دولار عقب تداولات جلسة الجمعة الماضية، ويتداول السهم عند مستوى 30 جنيه فى البورصة المصرية، بختام تعاملات الأسبوع الماضى.
وارتفع سعر شهادة إيداع سهم إى إف جى القابضة من مستوى 0.55 دولار للسهم فى 27 أكتوبر إلى 0.63 دولار للسهم فى جلسة 23 نوفمبر بعدما استمر تداول الشهادة عند ذلك المستوى منذ 7 اكتوبر الماضى، ليستقر تداول السهم عند مستوى 0.63 دولار بارتفاع قدره 14.5% ويتداول السهم عند مستوى 18.8 جنيه للسهم بالبورصة المصرية.
MENAFN26112023000202011048ID1107485913
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.