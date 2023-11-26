كيف أثر انخفاض الجنيه على أداء شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية؟

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء شهادات الإيداع الدولية، فى نهاية تعاملات جلسة الأحد ببورصة لندن، وكان أكثر الشهادات نشاطًا ((التجارى الدولى)) بالتزامن مع وصول المضاربات على الدولار في السوق المصري إلى مستويات غير مسبوقة، ليبلغ سعر الدولار بالسوق السوداء مقابل الجنيه نحو 50 جنيها حاليًا.

وانعكس ذلك في الفجوة الكبيرة بين سعري سهم“البنك التجاري الدولي” في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة لندن، حيث يتداول التجارى الدولى عند مستوى 1.30 دولار تقريباً لسعر الشهادة، وفقًا لتداولات جلسة الجمعة الماضية، وبقسمة سعر سهم البنك التجاري الدولي في السوق المصري إلى سعر شهادة الإيداع فإن سعر الدولار يعادل نحو 61 جنيها.

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ونظرياً يمكن شراء سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية بسعر 70.3 جنيه، وبيعه في بورصة لندن بسعر 1.3 دولار، وإعادة تحويل ناتج البيع إلى السوق المصري وبالتالي الاستفادة من المراجحة السعرية على السهم، والعكس صحيح.

وسجل سعر سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية نحو 79.3 جنيه وفق سعر إغلاق جلسة الخميس الماضى، مما يعادل نحو 2.47 دولار وفق سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي البالغ 30.9 جنيه، بما يعكس فجوة تسعير الدولار بين بورصتي لندن ومصر.

وتباين سهم التجارى الدولى منذ بداية تحركات سعر الدولار بالسوق السوداء فى 7 أكتوبر الماضي ليتراجع من مستوى 1.28 دولار ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عام فى الـ 25 من أكتوبر 1.06 دولار للسهم، ثم بدأ رحلة الصعود مرة أخرى ليسجل 1.30 دولار للسهم بارتفاع تخطى 21%.

فيما قفزت شهادة إيداع شركة إيديتا للصناعات الغذائية من مستوى 2 دولار فى 8 نوفمبر الماضى بعدما استمر تداولها فى ذلك المستوى من 7 أكتوبر ، إلى 2.8 دولار عقب تداولات جلسة الجمعة الماضية، ويتداول السهم عند مستوى 30 جنيه فى البورصة المصرية، بختام تعاملات الأسبوع الماضى.

وارتفع سعر شهادة إيداع سهم إى إف جى القابضة من مستوى 0.55 دولار للسهم فى 27 أكتوبر إلى 0.63 دولار للسهم فى جلسة 23 نوفمبر بعدما استمر تداول الشهادة عند ذلك المستوى منذ 7 اكتوبر الماضى، ليستقر تداول السهم عند مستوى 0.63 دولار بارتفاع قدره 14.5% ويتداول السهم عند مستوى 18.8 جنيه للسهم بالبورصة المصرية.