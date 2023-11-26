الأمم المتحدة تسعى لخفض انبعاثات قطاع الطيران 5% بحلول 2030

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت أكثر من 100 دولة خلال اجتماع، على هدف مؤقت لخفض الانبعاثات الناجمة عن حركة الطيران العالمية بحلول 2030 من خلال استخدام وقود أقل تلويثا، لكن الصين وروسيا ودولا أخرى عبرت عن تحفظاتها حيال التأثير في اقتصاداتها.

وقالت المنظمة الدولية للطيران المدني إن الهدف الذي تم الاتفاق عليه بعد محادثات استمرت خمسة أيام في دبي بقيادة الأمم المتحدة يدعو إلى خفض انبعاثات الكربون خمسة بالمئة عبر استخدام مصادر طاقة نظيفة مثل وقود الطيران المستدام بحلول 2030.

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وتراوح الهدف بين خمسة وثمانية بالمئة في مسودة سابقة.

قالت الولايات المتحدة خلال الجلسة الختامية للاجتماع إن الهدف أرسل“إشارة واضحة وإيجابية” إلى المجتمع المالي الذي لا بد أن يستثمر في المشروعات الجديدة للطاقة النظيفة.

وتشير التقديرات إلى أن الطيران يسهم بما بين اثنين وثلاثة بالمئة من انبعاثات الكربون العالمية.

وقود الطيران المستدام ضروري نحو خفض هذه الانبعاثات، لكنه مكلف ويمثل أقل من واحد بالمئة من إجمالي وقود الطائرات العالمي.

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