ما القيمة العادلة لسهم ((موبكو)) بعد تخطيه مستويات قياسية ؟

جذب سهم“مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو” اهتمام المتعاملين في البورصة بعدما حقق مستويات سعرية لم يصلها فى تاريخه، إذ ارتفعت قيمته السوقية بنحو 270% منذ بداية العام الحالى حتى أكتوبر المنقضى، متخطيًا قيمته العادلة التي حددتها أغلب المراكز البحثية ليثير التساؤل هل وصل السهم إلى ذروة الصعود بعدما أغلق بنهاية تداولات الخميس الماضي عند 610.75 جنيه للسهم.

استفادت ((موبكو)) بصورة أساسية من انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار، حيث انعكس ذلك على نتائج أعمالها، بسبب امتلاكها لصافى أصول مالية بالعملة الأجنبية، وبشكل عام تنتمى“موبكو” إلى قطاع البتروكيماويات، الذى لاقى إقبالا فى البورصة المصرية كأحد القطاعات الموفرة لعوائد دولارية نتيجة لنشاطها التصديرى، والتى قادت الارتفاعات القياسية لمؤشرات البورصة المصرية في الأونة الأخيرة.

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وترى بحوث العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية في أخر تقرير صادر بنهاية أغسطس الماضي لها عن سهم موبكو، إن القيمة العادلة لسهم موبكو تقدر بنحو 256 جنيها للسهم مع توصية بالبيع.

وتوقعت أن يحقق مصنعو الأسمدة المصريين بما فيهم ((موبكو))أرباحا أعلى على أساس سنوي في عام 2023، وذلك بفضل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع الصادرات، حيث تتمتع صناعة الأسمدة بتعرض عالي للتصدير بنسبة 40-60% اعتمادًا على كل شركة، حتى بعد استيفاء حصتها المحلية المحددة مسبقًا.

وأوضحت أنه على المستوى العالمي تدعم الظروف الجوية السيئة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الارتفاع في أسعار الأسمدة في المستقبل.

وحددت بحوث“مباشر لتداول الأوراق المالية” فى التقرير المنشور لها بتاريخ 14 نوفمبر الحالى، متوسط القيمة العادلة لسهم“موبكو” عند 380 جنيها بعد استخدامها لنموذج خصم التدفقات النقدية، وطريقة المضاعفات السعرية، سواء مضاعف الربحية أو مضاعف قيمة المنشأة، مع توصية ببيع السهم الذى يتم تداوله بأكثر من قيمته العادلة، واصفة الارتفاعات الأخيرة فى سعر السهم بغير المبررة، رغم إشادتها بالمركز المالى للشركة.

وقامت البحوث، من ناحية أخرى، بتعيين ثلاث سيناريوهات محتملة لسعر السهم؛ السيناريو الأساسى وفيه يصل سعر القيمة العادلة للسهم إلى نحو 382.7 جنيه، فى حال حدوث تحرير لأسعار اليوريا المحلية جزئياً بدءاً من السنة المالية القادمة 2024، على أن تتراوح أسعار تصدير اليوريا من 430 دولارا فى 2023 إلى 365 دولارا فى 2027، بالإضافة إلى وصول أسعار صرف العملات الأجنبية من 40.3 جنيه لكل دولار في عام 2024 إلى 44.5 جنيه في 2027، بناءً على متوسط تقديرات صندوق النقد الدولي، ووكالة“ستاند رد آند بورز، وبنك“إتش إس بي سي”.

وافترضت فى السيناريو الأفضل أن تصل القيمة العادلة للسهم عند 617.1 جنيه، إذا تم تحرير أسعار اليوريا المحلية بالكامل اعتبارًا من عام 2024، وارتفع سعر تصدير اليوريا بقيمة 50 دولارا أو أكثر للطن الواحد عن مستوياتها فى السيناريو الأساسى، وأيضا عند ارتفاع معدلات صرف العملات الأجنبية أعلى من مستوياتها في السيناريو الأساسى.

وجاء فى السيناريو الأسوأ أن تنخفض القيمة العادلة للسهم عند 272.2 جنيه، حال استمر سعر اليوريا المحلي المدعوم عند 4500 جنيه للطن خلال فترة التوقعات، وانخفاض سعر تصدير اليوريا بقيمة 50 دولارا أو أكثر للطن عن الأسعار المتوقعة فى السيناريو الأساسى، بالإضافة إلى انخفاض معدلات صرف العملات الأجنبية عن مستوياتها في السيناريو الأساسي.

وكشف التقرير، أن دمج“الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية” التابعة لـ”موبكو” بإمكانه تعزيز موقف الشركة المالى نتيجة للعمليات المحاسبية التى ستنجم عن الاندماج، إذ أن الشركة التابعة تستخدم الدولار كعملة وظيفية فى عملياتها، بينما تستخدم“موبكو” الجنيه فى القوائم المالية المجمعة، وعليه كانت تتم عمليات ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة.

وأشار إلى أن تلك الاختلافات ستتمثل فى دمج مكاسب فروق العملة فى قائمة الدخل للشركة بعدما كان يتم إدراجها فى قائمة الدخل الشامل، وانخفاض المصروفات، إذ كان انخفاض سعر الجنيه يؤدى إلى مبالغة فى مصروفات الشركة التابعة عند ترجمتها من الدولار للجنيه، بالإضافة إلى أن الاندماج يمكن أن يقلل التكاليف التشغيلية من خلال إلغاء الوظائف المتشابهة بين الشركتين.

وذكرت بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية فى تقريرها المنشور بتاريح 19 أكتوبر الماضي، أن القيمة العادلة لسهم موبكو تقدر عند 302 جنيه، باستخدام متوسط مضاعف ربحية 8 مرات للأقران، وعند استخدام أعلى مضاعف ربحية للأقران يكون القيمة العادلة للسهم عند 414 جنيها.

وكشفت البحوث، أن معادلات تسعير الغاز الطبيعى لا تسرى على الشركة، إذ يتم محاسبتها بمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى، وتطبق حتى عام 2030، وتنتفع الشركة من هذه المعادلة عندما يهبط سعر طن اليوريا إلى أقل من 600 دولار لعدم وجود حد أدنى لسعر الغاز بالشركة، فى حين يوجد حد أدنى للغاز للشركات الأخرى عند 4.5 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية، والعكس صحيح فتجاوز طن اليوريا إلى 600 دولار يكون لصالح الشركات الأخرى.

ومن جانبها حددت بحوث النعيم لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم موبكو عند 255 جنيه للسهم بناءًا على نموذج خصم التدفقات النقدية على مدار 5 سنوات، حسب ما جاء فى التقرير المنشور لها بتاريخ 5 سبتمبر من العام الجاري، حيث حدد المتوسط الوزنى لتكلفة رأس المال عند 24.3% فى العام المالى 2023، على أن ينخفض إلى 13.1% بحلول عام 2027.

وترى البحوث أن السهم يتأثر إيجابيا بارتفاع أسعار اليوريا، وزيادة معدلات التصدير، والتوسعات التى تقوم بها الشركة بقيمة 750 مليون دولار لإنتاج الأمونيا الخضراء، والتى ستفيد المساهمين فى الشركة على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه الشركة تتمثل فى زيادة إمدادات اليوريا عالميا عن حدها حيث تتأثر هوامش ربح الشركة بشكل مباشر بأسعار المنتجات، والقفزات فى أسعار الغاز الخام المستخدم فى الإنتاج، بالإضافة إلى مخاطر وأضرار عمليات تصنيع الأمونيا، والتى تمثل عقبة للشركة حيث واجهت من قبل توقف فى عملياتها نتيحة لبعض المشاكل المحلية.

وكشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن أن صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بلغت نحو 5.3 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية وجاءت صادرات الأسمدة في المرتبة الاولي بقيمة 1.7 مليار دولار، تتبعتها صادرات اللدائن البلاستيك بمبلغ 1.5 مليار دولار، ثم الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار.

وأشار محمد جاب الله، العضو المنتدب لشركة“رؤية لتداول الأوراق المالية” إلى أن قطاع البتروكيمايات من القطاعات الواعدة فى البورصة، التى استطاعت الصعود بدرجة كبيرة بقيادة ((موبكو))، موضحًا أن تأثير السوق على السهم أقوى من الأخبار الداخلية للشركة، وحاليا الاتجاه العام للسوق فى صعود .

وأوضح أن المؤشرات الحالية تميل إلى أن يسير سهم“موبكو” مع مسار السوق الصاعد، ليصل إلى مستويات سعرية قد تصل إلى نحو 700 أو 750 جنيها مستفيدا من التطورات الجيوسياسية وأزمة العملة.

وتابع أن الشركة لن تتأثر بشكل مباشر بقرار دمج ((الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية))، وذلك لأن عملية الدمج لن تنعكس على الشركة من الناحية المالية، حيث أنها تابعة لـ”موبكو” ونسبة مساهمتها فيها تمثل نحو 99%، إلا أن السبب فى عملية الدمج قد يكون لطرح الشركة لاحقا لمستثمرين استراتيجيين.

وأضاف أن الثقافة اللازمة لتحليل الأخبار ومدى تأثيرها على الأسهم أحيانا تغيب عن بعض المتعاملين فى البورصة، مما يدفعهم للقيام بعمليات البيع والشراء انسياقًا على هذا النوع من الأخبار، ولذلك يمكن لخبر الدمج أن يكون له تأثير من تلك الناحية.

وقال سامح غريب، مدير إدارة كبار العملاء فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن سهم“موبكو” من أحد الأسهم القليلة التى صعدت بشكل تاريخى لارتباطه بحركة التعويم، وقطاع الأسمدة، بالإضافة إلى صفقات برنامج الطروحات التابع للدولة، مما دفعته للصعود.

وتابع أن السهم بعدها شهد عمليات تصحيحة بنحو 40%، والتى دفعت السهم للهبوط إلى مستوى 495 جنيها، إلا أنه ارتد بعدها ليصل 610 جنيه، ليقترب إلى أقرب مستوى مقاومة له عند 620 جنيها، مستهدفا بعدها الوصول إلى مستوى 640 جنيها، على أن يكون اتجاهه صاعدًا على المدى المتوسط والطويل.

وذكر أن قرارات الجمعية العمومية متمثلة فى دمج“الشركة المصرية للمنتجات النتيروجينة”، والتوزيعات المجانية بواقع 8 أسهم لكل سهم ليس من المفترض أن تؤثر على الشركة من الناحية المالية، ولكن من ناحية السوق فإنه يمكن أن يجذب شريحة واسعة من المستثمرين.

وفي وقت سابق أقرت عمومية مصر لإنتاج الأسمدة ((موبكو))، الاندماج مع تابعتها الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية على أساس القيمة الدفترية.

ووافقت العمومية على تحديد رأس المال المرخص به لموبكو بعد الاندماج بمبلغ 50 مليار جنيه، وتحديد رأس المال المصدر للشركة بعد الاندماج بقيمة 20.79 مليار جنيه، على أن تطبق زيادة رأس المال من خلال توزيع 8 أسهم مجانية لكل سهم.

وأشارت الشركة إلى توزيع أسهم رأس المال الشركة الدامجة بعد الاندماج وفقا للقيمة السوقية لأصول الشركة الدامج والشركة المندمجة، لافتة إلى أن الشركة الدامجة تمتلك الشركة المندمجة بنسبة 99.9%.

وتقوم“موبكو” بعدة توسعات بعد أن وافقت البورصة على إضافة نشاط جديد لها يتمثل فى إنتاج وتوزيع وبيع محلول اليوريا بتركيزات مختلفة، بالإضافة إلى تأسيس شركة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأحضر واستخدامه في إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة“سكاتك” النرويجية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.



