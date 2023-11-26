أزمة بنما تدفع الغاز الطبيعي الأميركي نحو أوروبا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ربما يفيد الازدحام الراهن الذي تشهده قناة بنما ، دول أوروبا.
فقد تتجنب معظم شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، سوق آسيا.
موضوعات متعلقة
سوق المنازل العالمي يسترد قوته الأمم المتحدة تسعى لخفض انبعاثات قطاع الطيران 5% بحلول 2030 نيجيريا: 1.4 مليار دولار إيرادات جمركية ضائعة بسبب التصنيع المحلي والحد من الاستيراد
اتسعت فجوة الأسعار بين السعر الفوري للغاز الطبيعي المسال في آسيا ومؤشر الغاز في أوروبا لشهر يناير خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أنها ليست كافية لتشجيع شحن إمدادات الغاز الأمريكي إلى آسيا من خلال طرق أطول عبر قناة السويس أو رأس الرجاء الصالح، وفقاً لـ”إس أند بي جلوبال كوموديتيز إنسايتس”.
“فرصة البيع بشكل أكثر ربحية لآسيا عبر أوروبا من الولايات المتحدة تعتمد بشكل رئيسي على إمكانية الوصول إلى فتحات العبور عبر قناة بنما”، وفقاً لما قاله سياران رو، المدير العالمي لقسم الغاز الطبيعي المسال في“إس أند بي”. أضاف سياران رو:“إذا تمكنت من ذلك، فقد تكون تكاليف الشحن منخفضة بما يكفي لإرسال الشحنات إلى آسيا، بشكل أكثر ربحية من إرسالها إلى أوروبا لتسليمات يناير، وإلا سيكون من المربح أكثر توجيه الشحنات إلى أوروبا”.
طريق شحن حيوي
ستشكل وفرة شحنات الغاز الطبيعي المسال في المحيط الأطلسي التي تدفع الأسعار إلى التراجع في ذروة موسم التدفئة ميزة بالنسبة إلى أوروبا.
ومن شأن هذا التطور أيضاً أن يخفف المخاوف من أن تسحب آسيا إمدادات الوقود بعيداً عن القارة خلال فصل الشتاء القارس.
أوضح رو، أن فجوة الأسعار الفورية بين الغاز الطبيعي المسال في آسيا والوقود فائق التبريد الذي يتم تسليمه إلى شمال غرب أوروبا تبلغ نحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الآن.
يجعل الفرق البالغ 2.40 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية شحن شحنة أمريكية إلى شمال شرق آسيا أكثر ربحية من شمال غرب أوروبا.
لكن لجعل الشحنة أكثر ربحية عبر قناة السويس أو رأس الرجاء الصالح، يجب أن تكون الفجوة السعرية نحو 3.7 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية أو أكثر، على حد قوله.
تمثل قناة بنما طريق شحن حيوياً لإمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم، إلى دول شمال آسيا مثل اليابان وكوريا والصين.
ومع ذلك، أدى الجفاف القياسي، إلى جانب توقعات قلة هطول الأمطار لبقية العام، إلى خنق حركة المرور بشكل كبير.
في حين أن بعض السفن دفعت أسعاراً قياسية في المزادات منعاً للانتظار، تتجنب معظم السفن الأخرى الممر المائي تماماً، عبر اختيار رحلات أطول بدلاً من الانتظار لأسابيع طويلة.
ارتفاع التكاليف
اعتباراً من ديسمبر المقبل، تواجه شركات شحن الغاز الطبيعي المسال مزيدا من الشكوك بشأن تأمين فتحة لعبور سفن الشحن، إذ تفقد الأولوية القصوى مقابل منح تلك الأولوية لسفن الحاويات، وفقاً لـ”بلومبرج إن إي إف”، ما يُشير إلى انخفاض عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر الطريق إلى الصفر في يناير، عندما لا تُعقد مزادات لتأمين عبور السفن عبر القناة، وفقاً لما قالته الشركات.
يُعتبر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي خالياً من قيود الوجهة، ويمكن إعادة توجيهه إلى أي مكان، اعتماداً على الطلب والأسعار.
فعلى سبيل المثال، تشكل التكلفة التي تسبب بها الازدحام في قناة بنما في الرحلة من ممر سابين في الولايات المتحدة إلى فوتسو في اليابان ما يقرب من ثلث إجمالي تكاليف الشحن في يناير، عند 5.6 مليون دولار، وفقاً لبيانات صادرة عن“سبارك كوموديتيز”، مع الأخذ في الاعتبار التأخير لمدة 29 يوماً لرحلة العودة.
رغم أن فرص التحكيم قد تجعل من المربح لحاملي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي المنشأ ، توجيه الشحنات إلى آسيا بدلاً من أوروبا، فإن المخزونات الكاملة في آسيا تُشكل عاملاً مؤثراً آخر، وفقاً لشركة“ريستاد إنرجي”.
“مع ارتفاع مستويات التخزين في العديد من محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في الصين وكوريا الجنوبية حالياً، يواجه موردو الغاز الطبيعي المسال صعوبات للعثور على مشترين مستعدين لشراء الشحنات”، وفقاً لما قاله ماسانوري أوداكا، كبير المحللين في“ريستاد إنرجي”، في مذكرة الأسبوع الحالي.
MENAFN26112023000202011048ID1107485910