20.9 % تراجعا في الاستثمارات الزراعية التونسية خلال 10 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت حجم الاستثمارات الزراعية التونسية ، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 بنسبة 20,9 بالمائة ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وذكرت النشرة الإحصائية لوكالة النهوض بالاستثمارات الزراعية أن حجم الاستثمارات بلغت 350,3 مليون دينار.

موضوعاتإسناد تنفيذ مصنع بقيمة 37 مليون ريال عُماني لإنتاج الأعلاف الحيوانية مؤشر بورصة مسقط يحافظ على مكاسبه مع صعود أسهم الشركات القيادية أزمة المناخ تفاقم فاتورة خسائر الاقتصاد العالمي

وأشار إلى الإستثمارات الزراعية وفرت 2270 فرصةعمل مقابل 2674 خلال سنة 2022.

ومن ناحية آخرى زادت الإستثمارات في قطاع الصيد البحري بنسبة 10.7 بالمائة مقارنة بسنة 2022 لتبلغ 42.8 مليون دينار.

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