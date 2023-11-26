20.9 % تراجعا في الاستثمارات الزراعية التونسية خلال 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت حجم الاستثمارات الزراعية التونسية ، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 بنسبة 20,9 بالمائة ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وذكرت النشرة الإحصائية لوكالة النهوض بالاستثمارات الزراعية أن حجم الاستثمارات بلغت 350,3 مليون دينار.
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وأشار إلى الإستثمارات الزراعية وفرت 2270 فرصةعمل مقابل 2674 خلال سنة 2022.
ومن ناحية آخرى زادت الإستثمارات في قطاع الصيد البحري بنسبة 10.7 بالمائة مقارنة بسنة 2022 لتبلغ 42.8 مليون دينار.
أ ش أ
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