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الشرقية للسكر تستهدف شراء مليونى طن بنجر الموسم المقبل

11/26/2023 3:32:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة الشرقية للسكر شراء مليونى طن بنجر خلال الموسم المقبل، مقابل 1.9 مليون طن الموسم الماضى بحسب ما قاله مصدر بالشركة لـ”البورصة”.

أضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بنحو 250 ألف طن سكر سنويًا بجانب القدرة على تكرير كمية مماثلة خلال العام.

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أشار إلى أن الهدف من زيادة الكميات المتعاقد عليها للموسم الذى سيبدأ فى فبراير المقبل هو رفع الإنتاج، وأن محصول البنجر يعد من المحاصيل الاستراتيجية وأن الدولة تدعم التوسع فى زراعته مثل القمح، وباقى السلع الاستراتيجية بتحديد سعر شراء مناسب ومشجع للمزارع.

وتقع شركة الشرقية لصناعة السكر فى مدينة الصالحية الجديدة، على مساحة 420 فدانًا وهى شركة مساهمة مصرية تستخلص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصدره للخارج.

أوضح المصدر أن الشركة وجهت إنتاجها للسوق المحلى خلال الموسم الحالى خاصة فى ظل ارتفاع أسعار السكر محليا، كما حصلت على 50 ألف طن سكر خام من هيئة السلع التموينية لتكريره وطرحه بالسوق المحلى.

أضاف أن الشرقية للسكر تعد من أحدث المصانع ويتمثل محورها الاستراتيجى فى إنتاج السكر الأبيض كمنتج أساسى، من البنجر بجانب إنتاج المولاس والعلف الحيوانى كمنتجات ثانوية من البنجر والسكر المكرر من السكر الخام.

وقدر الطاقة الإنتاجية من المولاس بـ 105 آلاف طن بجانب 106 آلاف طن من العلف الحيوانى.

ولفت إلى أن الشركة لديها معمل لاستقبال البنجر، إذ يجرى أخذ عينات عشوائية من الشحنات لتحليلها وحساب نسبة السكر الموجود فيه، ونسبة الشوائب وتقدير مدى جودة البنجر المورد، ومن خلال هذه الحسابات يمكن تقدير مستحقات المزارع على حسب تحليل العينة.

وتحدد الشركة نسبة سماح معينة من الشوائب، بعدها يجرى مكافأة المزارع فى حالة التبكير بالتوريد أو ارتفاع حلاوة البنجر عن 16%.

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