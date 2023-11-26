الشرقية للسكر تستهدف شراء مليونى طن بنجر الموسم المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة الشرقية للسكر شراء مليونى طن بنجر خلال الموسم المقبل، مقابل 1.9 مليون طن الموسم الماضى بحسب ما قاله مصدر بالشركة لـ”البورصة”.
أضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بنحو 250 ألف طن سكر سنويًا بجانب القدرة على تكرير كمية مماثلة خلال العام.
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أشار إلى أن الهدف من زيادة الكميات المتعاقد عليها للموسم الذى سيبدأ فى فبراير المقبل هو رفع الإنتاج، وأن محصول البنجر يعد من المحاصيل الاستراتيجية وأن الدولة تدعم التوسع فى زراعته مثل القمح، وباقى السلع الاستراتيجية بتحديد سعر شراء مناسب ومشجع للمزارع.
وتقع شركة الشرقية لصناعة السكر فى مدينة الصالحية الجديدة، على مساحة 420 فدانًا وهى شركة مساهمة مصرية تستخلص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصدره للخارج.
أوضح المصدر أن الشركة وجهت إنتاجها للسوق المحلى خلال الموسم الحالى خاصة فى ظل ارتفاع أسعار السكر محليا، كما حصلت على 50 ألف طن سكر خام من هيئة السلع التموينية لتكريره وطرحه بالسوق المحلى.
أضاف أن الشرقية للسكر تعد من أحدث المصانع ويتمثل محورها الاستراتيجى فى إنتاج السكر الأبيض كمنتج أساسى، من البنجر بجانب إنتاج المولاس والعلف الحيوانى كمنتجات ثانوية من البنجر والسكر المكرر من السكر الخام.
وقدر الطاقة الإنتاجية من المولاس بـ 105 آلاف طن بجانب 106 آلاف طن من العلف الحيوانى.
ولفت إلى أن الشركة لديها معمل لاستقبال البنجر، إذ يجرى أخذ عينات عشوائية من الشحنات لتحليلها وحساب نسبة السكر الموجود فيه، ونسبة الشوائب وتقدير مدى جودة البنجر المورد، ومن خلال هذه الحسابات يمكن تقدير مستحقات المزارع على حسب تحليل العينة.
وتحدد الشركة نسبة سماح معينة من الشوائب، بعدها يجرى مكافأة المزارع فى حالة التبكير بالتوريد أو ارتفاع حلاوة البنجر عن 16%.
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