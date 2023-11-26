غداً.. انطلاق معرض نيبو للذهب بمشاركة أكثر من 200 عارض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنطلق غداً الأحد فعاليات معرض“نيبو” للذهب والمجوهرات فى دورته الثالثة، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجارى، بحضور أكثر من 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية، كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.
موضوعات متعلقة
كيف أثر انخفاض الجنيه على أداء شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية؟ “مناجم النوبة” تستثمر 4.5 مليون دولار فى التنقيب عن الذهب بمنجم أم الروس اضطراب بأسعار الذهب المحلية وعيار 21 يصل 2790 جنيها
وأضاف أن الدورة الحالية من معرض“نيبو” ستتم تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومصلحة الدمغة والموازين، والاتحاد العام للغرف التجارية، والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.
ووجه الوزير بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع من خلال مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.
وقال أحمد صابر رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جولد إيجيبت، إن جناح الشركة فى المعرض يضم تشكيلة من الأطقم والمشغولات الذهبية التى تضاهى أحدث الموديلات العالمية، وتناسب كافة الأذواق المحلية والعربية.
وقال مصطفى صابر العضو المنتدب لشركة ماستر جولد إيجيبت، إن الشركة تطرح مشغولات ذهبية عيار 18 بنفس جودة مثيلاتها الإيطالية، كما توفر مشغولات ذهبية عيار 21 بسعر تنافسى وأجرة تصنيع تقل عن النصف.
MENAFN26112023000202011048ID1107485906
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.