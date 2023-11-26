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غداً.. انطلاق معرض نيبو للذهب بمشاركة أكثر من 200 عارض

11/26/2023 3:32:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تنطلق غداً الأحد فعاليات معرض“نيبو” للذهب والمجوهرات فى دورته الثالثة، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجارى، بحضور أكثر من 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية، كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

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وأضاف أن الدورة الحالية من معرض“نيبو” ستتم تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومصلحة الدمغة والموازين، والاتحاد العام للغرف التجارية، والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

ووجه الوزير بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع من خلال مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

وقال أحمد صابر رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جولد إيجيبت، إن جناح الشركة فى المعرض يضم تشكيلة من الأطقم والمشغولات الذهبية التى تضاهى أحدث الموديلات العالمية، وتناسب كافة الأذواق المحلية والعربية.

وقال مصطفى صابر العضو المنتدب لشركة ماستر جولد إيجيبت، إن الشركة تطرح مشغولات ذهبية عيار 18 بنفس جودة مثيلاتها الإيطالية، كما توفر مشغولات ذهبية عيار 21 بسعر تنافسى وأجرة تصنيع تقل عن النصف.

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