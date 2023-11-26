جمعية رجال الأعمال تضع تصوراً لمبادرة تمويلية للقطاع السياحى بفائدة 11%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعكف لجنة السياحة والطيران المدنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، على وضع تصور لمبادرة تمويل قطاع السياحة بفائدة ميسرة على أن تكون موجهة لتمويل إنشاء الغرف الفندقية الجديدة، وتشغيل الفنادق المتوقفة.
وكان مجلس الوزراء قد أوقف مبادرة تمويل القطاع السياحى بفائدة مُخفضة فى يوليو الماضى. وقال البنك المركزى ـ آنذاك ـ إنه تتم دراسة إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتنسيق بين كل من وزارتى المالية والسياحة والآثار، بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
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وقال فاروق ناصر، رئيس اللجنة، إنَّ المبادرة الجارى إعدادها بفائدة 11% على غرار المبادرة التى أعلنتها الحكومة دعماً للقطاع الصناعى.
أضاف ((ناصر))، أن المبادرة تختص بتمويل إعادة تشغيل الفنادق والإسكان السياحى تحت الإنشاء والتى يبلغ عددها 250 ألف غرفة إضافة إلى تمويل الفنادق التى وصلت نسبة تنفيذها 50% بجانب تسهيل الحصول على التصاريح والموافقات لإعادة التشغيل.
واقترح محمد منتصر، نائب أول رئيس اللجنة، إنشاء بنك ائتمان سياحى لتمويل زيادة أعداد الغرف بفائدة بسيطة بهدف الوصول إلى 50 ألف غرفة خلال 4 سنوات بتكلفة بين 200 و250 ألف دولار للغرفة، بالإضافة إلى الغرف الفندقية التى تحتاج لاستكمال والتى تمثل نحو 25 ألف غرفة.
وأكد ((منتصر)) أهمية رفع مستوى الشقق الفندقية فى شرم الشيخ ومراجعة معايير تصنيف الغرف الفندقية، ودعم ثقافة تملك الأجانب للشقق الفندقية أو تأجيرها.
وقال محمد كامل، نائب ثان رئيس اللجنة، إنه يجب الاهتمام بالنقل السياحى ودعم استيراد سيارات الليموزين خاصة بعد إلغاء حد الإعفاء الجمركى للشركات التى أصبحت تعانى ارتفاع سعر المركبات السياحية والنقل السياحى.
وتوقعت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لقطاع السياحة، أن يكون الموسم السياحى الحالى هو الأفضل على الإطلاق مشيرة إلى أنه من المستهدف جذب 15 مليون سائح بنهاية 2023.وذكرت أن زيادة الغرف الفندقية تعد أحد الركائز الأساسية فى الاستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة التى تنتهجها وزارة السياحة والآثار.
أوضحت أن العديد من المقاصد السياحية المصرية فى حاجة إلى مزيد من الغرف الفندقية فى القاهرة والأقصر وأسوان.
وقال عمرو القاضى، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إن الأسبوع الحالى شهد زيادة فى أعداد السائحين بنسبة 15% عن العام الماضى.
وتوقع أن ترتفع الزيادة إلى 23% بنهاية ديسمبر المقبل، وهى نسبة مرتفعة مقارنة بالمستهدف تحقيقه فى ظل الظروف الحالية. وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن مصر عليها جذب سياحة السيارات وسيارات الفورمولا وسباقات الدراجات النارية من خلال تيسير الحصول على التصاريح الأمنية وتسهيل دخول وخروج السيارات الكلاسيكية لجذب هذه النوعية من السائحين وعائلاتهم موضحاً أن تلك النوعية من السياحة تمثل نسبة لا تقل عن 12% من السياحة فى العالم.
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