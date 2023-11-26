جمعية رجال الأعمال تضع تصوراً لمبادرة تمويلية للقطاع السياحى بفائدة 11%

MENAFN - Al-Borsa News) تعكف لجنة السياحة والطيران المدنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، على وضع تصور لمبادرة تمويل قطاع السياحة بفائدة ميسرة على أن تكون موجهة لتمويل إنشاء الغرف الفندقية الجديدة، وتشغيل الفنادق المتوقفة.

وكان مجلس الوزراء قد أوقف مبادرة تمويل القطاع السياحى بفائدة مُخفضة فى يوليو الماضى. وقال البنك المركزى ـ آنذاك ـ إنه تتم دراسة إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتنسيق بين كل من وزارتى المالية والسياحة والآثار، بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

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وقال فاروق ناصر، رئيس اللجنة، إنَّ المبادرة الجارى إعدادها بفائدة 11% على غرار المبادرة التى أعلنتها الحكومة دعماً للقطاع الصناعى.

أضاف ((ناصر))، أن المبادرة تختص بتمويل إعادة تشغيل الفنادق والإسكان السياحى تحت الإنشاء والتى يبلغ عددها 250 ألف غرفة إضافة إلى تمويل الفنادق التى وصلت نسبة تنفيذها 50% بجانب تسهيل الحصول على التصاريح والموافقات لإعادة التشغيل.

واقترح محمد منتصر، نائب أول رئيس اللجنة، إنشاء بنك ائتمان سياحى لتمويل زيادة أعداد الغرف بفائدة بسيطة بهدف الوصول إلى 50 ألف غرفة خلال 4 سنوات بتكلفة بين 200 و250 ألف دولار للغرفة، بالإضافة إلى الغرف الفندقية التى تحتاج لاستكمال والتى تمثل نحو 25 ألف غرفة.

وأكد ((منتصر)) أهمية رفع مستوى الشقق الفندقية فى شرم الشيخ ومراجعة معايير تصنيف الغرف الفندقية، ودعم ثقافة تملك الأجانب للشقق الفندقية أو تأجيرها.

وقال محمد كامل، نائب ثان رئيس اللجنة، إنه يجب الاهتمام بالنقل السياحى ودعم استيراد سيارات الليموزين خاصة بعد إلغاء حد الإعفاء الجمركى للشركات التى أصبحت تعانى ارتفاع سعر المركبات السياحية والنقل السياحى.

وتوقعت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لقطاع السياحة، أن يكون الموسم السياحى الحالى هو الأفضل على الإطلاق مشيرة إلى أنه من المستهدف جذب 15 مليون سائح بنهاية 2023.وذكرت أن زيادة الغرف الفندقية تعد أحد الركائز الأساسية فى الاستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة التى تنتهجها وزارة السياحة والآثار.

أوضحت أن العديد من المقاصد السياحية المصرية فى حاجة إلى مزيد من الغرف الفندقية فى القاهرة والأقصر وأسوان.

وقال عمرو القاضى، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إن الأسبوع الحالى شهد زيادة فى أعداد السائحين بنسبة 15% عن العام الماضى.

وتوقع أن ترتفع الزيادة إلى 23% بنهاية ديسمبر المقبل، وهى نسبة مرتفعة مقارنة بالمستهدف تحقيقه فى ظل الظروف الحالية. وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن مصر عليها جذب سياحة السيارات وسيارات الفورمولا وسباقات الدراجات النارية من خلال تيسير الحصول على التصاريح الأمنية وتسهيل دخول وخروج السيارات الكلاسيكية لجذب هذه النوعية من السائحين وعائلاتهم موضحاً أن تلك النوعية من السياحة تمثل نسبة لا تقل عن 12% من السياحة فى العالم.