اتفاق مصرى عمانى لبحث احتياجات السوقين فى القطاعات والأنشطة المختلفة

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى قيس بن محمد اليوسف فرص تعميق التعاون الاستثمارى بين البلدين.

وتوقع هيبة، أن تشهد العلاقات المصرية العمانية طفرة على الصعيد الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.

موضوعات“التشييد والبناء” قطاع الاستثمار المفضل للمصريين والعرب ((إيديتا)) تستهدف الوصول بصادراتها إلى 9% من إجمالى الإنتاج خلال 2024 جمعية رجال الأعمال تضع تصوراً لمبادرة تمويلية للقطاع السياحى بفائدة 11%

جاء ذلك على هامش استقبال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، على رأس وفد رفيع المستوى يضم أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من رجال الأعمال العمانيين المهتمين بالاستثمار فى السوق المصرى.

وقال هيبة، إن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، لتصل إلى 10 مليارات دولار فى العام المالى 2022/ 2023، بفضل التحسين المستمر لبيئة الأعمال المصرية.

وأكد على دعم القيادة السياسية المصرية لحركة الاستثمار بمختلف الأدوات التشريعية والتنفيذية، من أهمها الطفرة التى شهدتها البنية التحتية، إلى جانب تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصياً، والذى أصدر فى أول اجتماع له 22 قراراً محفزاً على الاستثمار.

واستعرض اللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، تجربة الهيئة فى إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى العديد من محافظات الجمهورية، وأثرها على الارتقاء بمستوى جودة المنتج المصرى من خلال تقديم مجمعات مصممة بأحدث الأساليب العلمية ومدعمة بكافة الخدمات اللوجستية، والتى حظيت باهتمام الجانب العمانى.

واتفق الطرفان على إعداد خطة عمل لتبادل المعلومات والزيارات والوفود، لبحث احتياجات السوقين فى القطاعات والأنشطة المختلفة بما يحقق طفرة حقيقية فى العلاقات الثنائية الاقتصادية، وتطوير العلاقات بين مجتمعات الأعمال فى البلدين.