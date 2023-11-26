اتفاق مصرى عمانى لبحث احتياجات السوقين فى القطاعات والأنشطة المختلفة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى قيس بن محمد اليوسف فرص تعميق التعاون الاستثمارى بين البلدين.
وتوقع هيبة، أن تشهد العلاقات المصرية العمانية طفرة على الصعيد الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
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جاء ذلك على هامش استقبال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، على رأس وفد رفيع المستوى يضم أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من رجال الأعمال العمانيين المهتمين بالاستثمار فى السوق المصرى.
وقال هيبة، إن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، لتصل إلى 10 مليارات دولار فى العام المالى 2022/ 2023، بفضل التحسين المستمر لبيئة الأعمال المصرية.
وأكد على دعم القيادة السياسية المصرية لحركة الاستثمار بمختلف الأدوات التشريعية والتنفيذية، من أهمها الطفرة التى شهدتها البنية التحتية، إلى جانب تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصياً، والذى أصدر فى أول اجتماع له 22 قراراً محفزاً على الاستثمار.
واستعرض اللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، تجربة الهيئة فى إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى العديد من محافظات الجمهورية، وأثرها على الارتقاء بمستوى جودة المنتج المصرى من خلال تقديم مجمعات مصممة بأحدث الأساليب العلمية ومدعمة بكافة الخدمات اللوجستية، والتى حظيت باهتمام الجانب العمانى.
واتفق الطرفان على إعداد خطة عمل لتبادل المعلومات والزيارات والوفود، لبحث احتياجات السوقين فى القطاعات والأنشطة المختلفة بما يحقق طفرة حقيقية فى العلاقات الثنائية الاقتصادية، وتطوير العلاقات بين مجتمعات الأعمال فى البلدين.
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