((إيديتا)) تستهدف الوصول بصادراتها إلى 9% من إجمالى الإنتاج خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة إيديتا للصناعات الغذائية، تصدير 9% من إنتاجها لـ17 دولة خلال العام المقبل، مع العمل على توجيه متحصلات زيادة رأس المال لتطوير كفاءة مصنعها بالمغرب لزيادة الاعتماد عليه فى التصدير فى عام 2024.

أوضح هانى برزى، رئيس مجلس إدارة الشركة، ردًا على سؤال“البورصة” خلال مؤتمر افتراضى للشركة عبر الإنترنت“ويبنار”، أن قطاع غزة كان من أهم المستوردين لمنتجات الشركة، قبل بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلى وتفاقم أزمة حصار القطاع خلال الشهر الماضى، مما أدى لصعوبة بالغة فى وصول المنتجات.

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أضاف أن الشركة تصدر منتجاتها لـ17 دولة موزعة بين دول أفريقيا والخليج والدول العربية، وستعتمد الشركة على مصنع المغرب للتصدير لدول غرب القارة السمراء وبالتحديد موريتانيا والسنغال، خلال العام المقبل، عقب تنويع القطاعات الإنتاجية المتواجدة بالمصنع والذى يضم خطين لإنتاج المخبوزات فقط.

ونمت صادرات شركة إيديتا، بنسبة 141% خلال الربع الثالث من العام الجارى على أساس سنوى، لتصل إلى 312 مليون جنيه، بحسب نتائج أعمال الشركة.

كانت أرباح الشركة نمت بنسبة 87.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، حيث بلغ 1.2 مليار جنيه، مقارنة بربح 673.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.

أكد برزى فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، امتلاك“إيديتا” مقومات فى مقدمتها شبكة توزيع واسعة النطاق، وعلاماتها التجارية الرائدة فى السوق، مما يؤهلها بقوة لترسيخ مكانتها فى سوق المخبوزات المجمدة والاستحواذ على حصة سوقية كبيرة.

كما ذكر أن الشركة تستورد نحو 19% من مدخلات التصنيع والباقى محليًا، موضحًا أن حل أزمة توفير العملات الأجنبية يحتاج خطة واضحة بالتعاون بين جميع الأطراف للخروج منها بشكل سريع.

أشار إلى أن التحكم فى معدلات التضخم والعمل على بداية مسار نزولى لها يجب أن يكون هو الهدف الرئيسى على أن يتم تنفيذ ذلك على عدة مراحل وبآليات مبتكرة بدلا من الاعتماد على رفع معدلات الفائدة فقط. أكد أن أى تخفيض سعر الجنيه سيواكبه قفزات أخرى بمعدلات التضخم، نظرًا لاعتماد الاقتصاد على الاستيراد بشكل رئيسي.

كانت بحوث شركة“إتش سى”، توقعت نمو إيرادات“إيديتا”، بمعدل نمو سنوى مركب للفترة من 2024-2028 بنسبة 14% تقريبًا، بفضل زيادة فى حجم المبيعات والأسعار، بمعدل نمو سنوى مركب قدره 10% تقريبًا ونمو متوسط أسعار البيع بمعدل نمو سنوى مركب قدره 4% تقريبًا.

كما رجح تقرير“إتش سى” الصادر نهاية الشهر الماضى، أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى أداء مالى مماثل لقفزات الأرباح والإيرادات كما حدث بالنصف الأول، حيث تستفيد الشركة من عروض منتجاتها الجذابة، والتى تعمل كبديل للوجبات، واستراتيجية التسعير النشطة الخاصة بها، إذ سترتفع إيرادات 2023 بنسبة 64% تقريبًا على أساس سنوى إلى 12.6 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى استمرار نمو قطاع الكيك والمخبوزات فى المساهمة بأكثر من 80% تقريبًا من إجمالى إيرادات الشركة خلال 2024-2028.

كما رجح التقرير انكماش هامش مجمل الربح بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوى إلى 32% تقريبًا، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

وبلغ متوسط تكلفة العبوة 2.06 جنيه للعلبة بزيادة 44% تقريبًا على أساس سنوى، متجاوزًا الزيادة السنوية فى السعر البالغة 40% تقريبًا فى متوسط أسعار البيع البالغة 3.03 جنيه مصرى للعبوة خلال العام، بناءً على عا. تحرير سعر الصرف مع ذلك بدءًا من عام 2024.

ومع الانخفاض المتوقع بسعر الجنيه توقعت“اتش سى”، أن تقوم“إيديتا” بتمرير زيادات التكلفة إلى المستهلكين ودفعهم نحو منتجاتها الاعلى سعرًا.