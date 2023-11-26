نائب وزير السياحة تستعرض فرص الاستثمار بالمجال السياحي في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) استعرضت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، فرص الاستثمار في المجال السياحي في مصر ، حيث تمتلك مصر العديد من فرص الاستثمار خاصة فى مجال السياحة، بالإضافة إلى استعراض الأنماط المتعددة للمنشآت الفندقية المصرية، والإجراءات التي يتم تنفيذها من قِبل الجهات المختصة قبل حصول المنشأة الفندقية على التراخيص اللازمة لتشغيلها.

جاء ذلك خلال لقاءها بوفد من المدرسة الوطنية للسياسة العامة بدولة باكستان يضم مجموعة من كبار المسئولين بحكومة باكستان وذلك أثناء زيارتهم لمصر في إطار برنامجهم التدريبى للقاء عدد من ممثلي الحكومة المصرية للاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المناحى.

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وحضر الاجتماع الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، و محمد حجاج مدير عام الادارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالوزارة، و أحمد على مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة العامة للتنشيط السياحى.

وأشارت نائب الوزير إلى حرص الوزارة على توفير عوامل الأمن والأمان والسلامة للسائح وتنفيذ الحملات الترويجية التي تؤكد على قيام المقصد المصرى بتطبيق المعايير والضوابط التي تضمن ذلك إلى جانب الرقابة على الشركات السياحية للتأكد من تنفيذها للبرامج السياحية في إطار هذه الضوابط وأن السائح يحصل على ما وُعِد به من خدمات.

كما استعرضت الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحة أن المنتج السياحى المصرى غنى ومتنوع وهو ما يستلزم أن يقوم السائح بالتأكد من إعداد برنامج جيد لزيارته لمصر من خلال الشركات السياحية حتى يتسنى له الاستمتاع بكافة المقومات والأنشطة السياحية.

كما قامت بالرد على استفسارات الوفد والتي من بينها محاور التعاون التي يمكن تفعيلها في المجال السياحى بين الجانبين المصرى والباكستانى ، مشيرة إلى التيسيرات المقدمة للسائحين من باكستان من تأشيرات الدخول لمصر.

كما تم الحديث عن الدور الذى تلعبه المكاتب السياحية الخارجية للترويج للمقصد المصري والمتابعة المستمرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق للعمل على زيادتها، وما تقوم به الهيئة للترويج لعدد من المقاصد السياحية المصرية لتسليط الضوء بشكل كبير على إمكانياتها الفريدة، إلى جانب تنفيذ عدد من آليات الترويج مثل تنفيذ حملات ترويجية مشتركة وبرامج تحفيز الطيران.

ومن جانبهم، أثنى أعضاء الوفد على ما تم تناوله من نقاط هامة وإجابة عن استفساراتهم خلال هذا الاجتماع.

كما أعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من مقومات جاذبة في مصر وانبهارهم بالآثار المصرية ، مثمّنين على الخبرات المصرية في هذا المجال.

أ.ش.أ