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السياحة تنسق مع ((الفاتيكان)) للترويج لمسار العائلة المقدسة

11/26/2023 3:32:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تنسق وزارة السياحة والآثار مع ((الفاتيكان)) للترويج لمسار العائلة المقدسة فى مصر.

وقالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة، إنه يتم التواصل مع الفاتيكان للعمل على الترويج للمسار فى مصر.

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أضافت ((شلبى))، على هامش اللقاء الذى نظمته لجنة السياحة والطيران المدنى بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة التحديات التى تواجه القطاع السياحى، أن الوزارة بصدد الانتهاء من استكمال النقاط المتواجدة فى أسيوط والفارما ببورسعيد ضمن نقاط المسار تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة القلبية المقبلة.

أضافت ((شلبى))، أنه تم بالفعل افتتاح العديد من نقاط العائلة المقدسة، ويتبقى النقاط المتواجدة فى أسيوط والفارما ببورسعيد تمهيداً لاستقبال الزائرين مؤكدة الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف.

ويضم مسار رحلة العائلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلومتر ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط.

وتشمل نقاط المسار الـ25، 8 محافظات هى شمال سيناء والشرقية والغربية وكفر الشيخ والقاهرة والبحيرة إضافة إلى المنيا وأسيوط.

فى سياق متصل، نوهت نائب الوزير بالتطوير الجارى بمنطقة مصر القديمة وشارع الأشراف والمساجد الأثرية ومزارات آل البيت.

من جانبه، أشار عمرو القاضى، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحى إلى أن الوزارة تعمل على 3 مشروعات كبرى ضمن مسار العائلة المقدسة ومزارات آل البيت والترويج لتطوير جبل الطور وأيضاً أعمال التطوير فى وادى النطرون.

أضاف ((القاضى))، خلال اللقاء، أنه جارٍ تحويل سياحة مسار العائلة المقدسة والسياحة الدينية إلى ما يعرف بالسياحة الروحانية. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على 10 حملات مشتركة فى ايطاليا وروسيا وأمريكا بجانب الاتفاق مع شركة العلاقات العامة على استضافة إعلاميين وصحفيين وبلوجرز لعمل رحلات وزيارات تفقدية سياحية لمصر.

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