السياحة تنسق مع ((الفاتيكان)) للترويج لمسار العائلة المقدسة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنسق وزارة السياحة والآثار مع ((الفاتيكان)) للترويج لمسار العائلة المقدسة فى مصر.
وقالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة، إنه يتم التواصل مع الفاتيكان للعمل على الترويج للمسار فى مصر.
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أضافت ((شلبى))، على هامش اللقاء الذى نظمته لجنة السياحة والطيران المدنى بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة التحديات التى تواجه القطاع السياحى، أن الوزارة بصدد الانتهاء من استكمال النقاط المتواجدة فى أسيوط والفارما ببورسعيد ضمن نقاط المسار تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة القلبية المقبلة.
أضافت ((شلبى))، أنه تم بالفعل افتتاح العديد من نقاط العائلة المقدسة، ويتبقى النقاط المتواجدة فى أسيوط والفارما ببورسعيد تمهيداً لاستقبال الزائرين مؤكدة الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف.
ويضم مسار رحلة العائلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلومتر ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط.
وتشمل نقاط المسار الـ25، 8 محافظات هى شمال سيناء والشرقية والغربية وكفر الشيخ والقاهرة والبحيرة إضافة إلى المنيا وأسيوط.
فى سياق متصل، نوهت نائب الوزير بالتطوير الجارى بمنطقة مصر القديمة وشارع الأشراف والمساجد الأثرية ومزارات آل البيت.
من جانبه، أشار عمرو القاضى، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحى إلى أن الوزارة تعمل على 3 مشروعات كبرى ضمن مسار العائلة المقدسة ومزارات آل البيت والترويج لتطوير جبل الطور وأيضاً أعمال التطوير فى وادى النطرون.
أضاف ((القاضى))، خلال اللقاء، أنه جارٍ تحويل سياحة مسار العائلة المقدسة والسياحة الدينية إلى ما يعرف بالسياحة الروحانية. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على 10 حملات مشتركة فى ايطاليا وروسيا وأمريكا بجانب الاتفاق مع شركة العلاقات العامة على استضافة إعلاميين وصحفيين وبلوجرز لعمل رحلات وزيارات تفقدية سياحية لمصر.
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