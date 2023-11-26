وائل فرحات: قطاع المقاولات يشهد الكثير من التحديات خلال العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) توقع وائل فرحات رئيس مجلس إدارة شركة ابيكس للمقاولات، تراجع حجم أعمال شركات المقاولات بنسبة تصل إلى 20% خلال العام المقبل، فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار خامات البناء والتشييد.

وأضاف فرحات، أن شركات المقاولات ستدخل العام الجديد وهى مثقلة بالأعباء على غرار ما شهدته خلال العام الجارى، خاصة بعد أزمة نقص السيولة وارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار مواد البناء فضلا عن تأخر صرف المستحقات المالية لدى جهات الإسناد.

موضوعاتوزير الإسكان: إزالة التعديات واسترداد قطع أراضٍ بالسويس الجديدة وزير الإسكان يترأس لجنة إدارة الأزمات لمتابعة استعدادات الشتاء الصين تبحث تقديم قروض غير مضمونة للمطورين العقاريين

وأوضح أن الطفرة التى شهدها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية كانت بسبب الزخم الشديد للمشروعات فى ظل خطة التنمية العمرانية التى نفذتها الدولة، ومن المتوقع أن يعود القطاع للنمو بمعدله الطبيعى.