وائل فرحات: قطاع المقاولات يشهد الكثير من التحديات خلال العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع وائل فرحات رئيس مجلس إدارة شركة ابيكس للمقاولات، تراجع حجم أعمال شركات المقاولات بنسبة تصل إلى 20% خلال العام المقبل، فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار خامات البناء والتشييد.
وأضاف فرحات، أن شركات المقاولات ستدخل العام الجديد وهى مثقلة بالأعباء على غرار ما شهدته خلال العام الجارى، خاصة بعد أزمة نقص السيولة وارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار مواد البناء فضلا عن تأخر صرف المستحقات المالية لدى جهات الإسناد.
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وأوضح أن الطفرة التى شهدها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية كانت بسبب الزخم الشديد للمشروعات فى ظل خطة التنمية العمرانية التى نفذتها الدولة، ومن المتوقع أن يعود القطاع للنمو بمعدله الطبيعى.
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