صندوق النقد يبحث مع رئيس الأرجنتين الجديد خفض التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) أجرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، والرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي أول، اتصال هاتفي بينهما، أمس الجمعة، لمناقشة اقتصاد البلاد وسط تضخم مكون من ثلاثة أرقام وانخفاض العملة.

قالت“جورجيفا” في تغريدة على منصة“إكس”:“ناقشنا التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأرجنتيني والإجراءات السياسية الحاسمة اللازمة”. أضافت أن صندوق النقد الدولي سيدعم الجهود الرامية إلى خفض التضخم في البلاد، والذي يتجاوز حالياً 140%، وتحسين ماليتها العامة ورفع النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

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تجنبت الأرجنتين التأخر في سداد الديون لصندوق النقد الدولي بعدما دفعت 2.6 مليار دولار في أكتوبر ضمن برنامجها البالغ 43 مليار دولار، وهو أكبر برنامج للصندوق. يعيش أكثر من 40% من سكان الأرجنتين في حالة فقر.

كتب الرئيس الأرجنتيني الجديد، على موقع“إكس” بشأن المكالمة، قائلاً إن صندوق النقد على استعداد للمساعدة في العثور على الحلول الهيكلية التي تحتاجها الأرجنتين. وذكر الاقتصادي الليبرالي أنه تحدث مع“جورجيفا” عن خطته للتعديل المالي والبرنامج النقدي.

اقتصاد الشرق