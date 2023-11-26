صندوق النقد يبحث مع رئيس الأرجنتين الجديد خفض التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، والرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي أول، اتصال هاتفي بينهما، أمس الجمعة، لمناقشة اقتصاد البلاد وسط تضخم مكون من ثلاثة أرقام وانخفاض العملة.
قالت“جورجيفا” في تغريدة على منصة“إكس”:“ناقشنا التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأرجنتيني والإجراءات السياسية الحاسمة اللازمة”. أضافت أن صندوق النقد الدولي سيدعم الجهود الرامية إلى خفض التضخم في البلاد، والذي يتجاوز حالياً 140%، وتحسين ماليتها العامة ورفع النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
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تجنبت الأرجنتين التأخر في سداد الديون لصندوق النقد الدولي بعدما دفعت 2.6 مليار دولار في أكتوبر ضمن برنامجها البالغ 43 مليار دولار، وهو أكبر برنامج للصندوق. يعيش أكثر من 40% من سكان الأرجنتين في حالة فقر.
كتب الرئيس الأرجنتيني الجديد، على موقع“إكس” بشأن المكالمة، قائلاً إن صندوق النقد على استعداد للمساعدة في العثور على الحلول الهيكلية التي تحتاجها الأرجنتين. وذكر الاقتصادي الليبرالي أنه تحدث مع“جورجيفا” عن خطته للتعديل المالي والبرنامج النقدي.
اقتصاد الشرق
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