أزمة قناة بنما تمنح أوروبا فرصة للاستفادة من الغاز الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) قد يفيد الازدحام الراهن الذي تشهده قناة بنما دول أوروبا، حيث قد تتجنب معظم شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية سوق آسيا.

اتسعت فجوة الأسعار بين السعر الفوري للغاز الطبيعي المسال في آسيا ومؤشر الغاز في أوروبا لشهر يناير خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أنها ليست كافية لتشجيع شحن إمدادات الغاز الأمريكي إلى آسيا من خلال طرق أطول عبر قناة السويس أو رأس الرجاء الصالح، وفقاً لـ”إس أند بي غلوبال كوموديتيز إنسايتس” (S&P Global Commodities Insights).

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“فرصة البيع بشكل أكثر ربحية لآسيا عبر أوروبا من الولايات المتحدة تعتمد بشكل رئيسي على إمكانية الوصول إلى فتحات العبور عبر قناة بنما”، وفقاً لما قاله سياران رو، المدير العالمي لقسم الغاز الطبيعي المسال في“إس أند بي (S&P)“. مُضيفاً:“إذا تمكنت من ذلك، فقد تكون تكاليف الشحن منخفضة بما يكفي لإرسال الشحنات إلى آسيا، بشكل أكثر ربحية من إرسالها إلى أوروبا لتسليمات يناير، وإلا سيكون من المربح أكثر توجيه الشحنات إلى أوروبا”.

طريق شحن حيوي

ستشكل وفرة شحنات الغاز الطبيعي المسال في المحيط الأطلسي التي تدفع الأسعار إلى التراجع في ذروة موسم التدفئة ميزة بالنسبة إلى أوروبا. ومن شأن هذا التطور أيضاً أن يخفف المخاوف من أن تسحب آسيا إمدادات الوقود بعيداً عن القارة خلال فصل الشتاء القارس.

أضاف“رو” أن فجوة الأسعار الفورية بين الغاز الطبيعي المسال في آسيا والوقود فائق التبريد الذي يتم تسليمه إلى شمال غرب أوروبا تبلغ نحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الآن. يجعل الفرق البالغ 2.40 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية شحن شحنة أميركية إلى شمال شرق آسيا أكثر ربحية من شمال غرب أوروبا. لكن لجعل الشحنة أكثر ربحية عبر قناة السويس أو رأس الرجاء الصالح، يجب أن تكون الفجوة السعرية نحو 3.7 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية أو أكثر، على حد قوله.

تمثل قناة بنما طريق شحن حيوياً لإمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، أكبر مصدّر في العالم، إلى دول شمال آسيا مثل اليابان وكوريا والصين. ومع ذلك، أدى الجفاف القياسي، إلى جانب توقعات قلة هطول الأمطار لبقية العام، إلى خنق حركة المرور بشكل كبير.

في حين أن بعض السفن دفعت أسعاراً قياسية في المزادات منعاً للانتظار، تتجنب معظم السفن الأخرى الممر المائي تماماً، عبر اختيار رحلات أطول بدلاً من الانتظار لأسابيع طويلة.

ارتفاع التكاليف

اعتباراً من ديسمبر المقبل، تواجه شركات شحن الغاز الطبيعي المسال المزيد من الشكوك بشأن تأمين فتحة لعبور سفن الشحن، حيث تفقد الأولوية القصوى مقابل منح تلك الأولوية لسفن الحاويات، وفقاً لـ”بلومبرغ إن إي إف” (BloombergNEF)، ما يُشير إلى انخفاض عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر الطريق إلى الصفر في يناير، عندما لا تُعقد مزادات لتأمين عبور السفن عبر القناة، وفقاً لما قالته الشركات.

يُعتبر الغاز الطبيعي المسال الأميركي خالياً من قيود الوجهة، حيث يمكن إعادة توجيهه إلى أي مكان، اعتماداً على الطلب والأسعار.

على سبيل المثال، تشكل التكلفة التي تسبب بها الازدحام في قناة بنما في الرحلة من ممر سابين في الولايات المتحدة إلى فوتسو في اليابان ما يقرب من ثلث إجمالي تكاليف الشحن في يناير، عند 5.6 مليون دولار، وفقاً لبيانات صادرة عن“سبارك كوموديتيز” (Spark Commodities)، مع الأخذ في الاعتبار التأخير لمدة 29 يوماً لرحلة العودة.

على الرغم من أن فرص التحكيم قد تجعل من المربح لحاملي الغاز الطبيعي المسال الأميركي المنشأ توجيه الشحنات إلى آسيا بدلاً من أوروبا، فإن المخزونات الكاملة في آسيا تُشكل عاملاً مؤثراً آخر، وفقاً لشركة“ريستاد إنرجي” (Rystad Energy).

“مع ارتفاع مستويات التخزين في العديد من محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في الصين وكوريا الجنوبية حالياً، يواجه موردو الغاز الطبيعي المسال صعوبات للعثور على مشترين مستعدين لشراء الشحنات”، وفقاً لما قاله ماسانوري أوداكا، كبير المحللين في ريستاد إنرجي، في مذكرة هذا الأسبوع.

اقتصاد الشرق