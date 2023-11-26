أوكرانيا تعلن حصاد 75.7 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، اليوم السبت أن المزارعين الأوكرانيين نجحوا في حصاد 75.7 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية الجديدة حتى أمس.

وذكرت الوزارة – في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية اليوم:“أن حصاد الحبوب والبقوليات تم على مساحة 10.237 مليون هكتار بإنتاجية قدرها 53.8 سنت للهكتار، وجرى حصاد أكثر من 55.53 مليون طن من الحبوب، وأكثر من 20 مليون طن من البذور الزيتية”.

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على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، إصابة شخصين جراء هجوم روسي واسع النطاق بمسيرات مفخخة استهدف العاصمة كييف.

وأكدت السلطات الأوكرانية ـ حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية – أن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات مسيرة من طراز“شاهد” منذ بداية الحرب خلال الليل واستهدف كييف في الأساس.

من جهته، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن شخصين أصيبا في منطقة سولوميانسكي، مضيفا أن مبنى سكنيا تضرر أيضا جراء سقوط حطام إحدى المسيرات التي أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية.

أ.ش.أ