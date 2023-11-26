2.26 تريليون دولار معاملات سوق الصرف الأجنبي في الصين خلال أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت سوق الصرف الأجنبي في الصين معاملات بقيمة إجمالية بلغت 16.24 تريليون يوان – أي ما يعادل 2.26 تريليون دولار أمريكي – في أكتوبر، حسبما أظهرت بيانات رسمية صينية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أنه وفقا للهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، فقد بلغ حجم المعاملات في سوق العملاء 2.71 تريليون يوان الشهر الماضي، كما بلغ حجم المعاملات في سوق ما بين البنوك 13.53 تريليون يوان.

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ومن حيث المنتجات، بلغ حجم المعاملات التراكمية للسوق الفورية 4.08 تريليون يوان، وبلغ حجم سوق المشتقات 12.16 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات أن حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في البلاد بلغ 209.15 تريليون يوان في الأشهر العشرة الأولى.

أ.ش.أ