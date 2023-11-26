2.26 تريليون دولار معاملات سوق الصرف الأجنبي في الصين خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت سوق الصرف الأجنبي في الصين معاملات بقيمة إجمالية بلغت 16.24 تريليون يوان – أي ما يعادل 2.26 تريليون دولار أمريكي – في أكتوبر، حسبما أظهرت بيانات رسمية صينية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أنه وفقا للهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، فقد بلغ حجم المعاملات في سوق العملاء 2.71 تريليون يوان الشهر الماضي، كما بلغ حجم المعاملات في سوق ما بين البنوك 13.53 تريليون يوان.
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ومن حيث المنتجات، بلغ حجم المعاملات التراكمية للسوق الفورية 4.08 تريليون يوان، وبلغ حجم سوق المشتقات 12.16 تريليون يوان.
وأظهرت البيانات أن حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في البلاد بلغ 209.15 تريليون يوان في الأشهر العشرة الأولى.
أ.ش.أ
MENAFN26112023000202011048ID1107485894
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