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1.08 تريليون دولار أمريكي ... أصول استثمارات المحفظة الخارجية للصين بنهاية يونيو

11/26/2023 3:32:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، إن أصول استثمارات المحفظة الخارجية للصين، باستثناء الأصول الاحتياطية، بلغت 1.08 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية شهر يونيو 2023.

وأضافت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أنه من الإجمالي، كان 606.3 مليار دولار أمريكي في استثمارات الأسهم، و 475.4 مليار دولار أمريكي في استثمارات السندات.

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وامتلكت المؤسسات المالية غير المصرفية 591.8 مليار دولار أمريكي من أصول استثمارات المحفظة الخارجية، ما يُمثل 55% من الإجمالي، بينما امتلكت البنوك 368.3 مليار دولار أمريكي من هذه الأصول، أو 34 في المائة من الإجمالي.

وقالت الهيئة إن القطاع غير المالي امتلك 121.6 مليار دولار أمريكي من هذه الأصول، ما يُمثل 11% من إجمالي البلاد.

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