1.08 تريليون دولار أمريكي ... أصول استثمارات المحفظة الخارجية للصين بنهاية يونيو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، إن أصول استثمارات المحفظة الخارجية للصين، باستثناء الأصول الاحتياطية، بلغت 1.08 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية شهر يونيو 2023.
وأضافت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أنه من الإجمالي، كان 606.3 مليار دولار أمريكي في استثمارات الأسهم، و 475.4 مليار دولار أمريكي في استثمارات السندات.
موضوعات متعلقة
“التنمية الصيني” يقدم قروضاً بنحو 14 مليار دولار لدعم إمدادات الطاقة مبيعات الشاحنات الصغيرة بالصين ترتفع هامشيا في أكتوبر أرباح صناعة البرمجيات في الصين تسجل 160 مليار دولار بنهاية أكتوبر
وامتلكت المؤسسات المالية غير المصرفية 591.8 مليار دولار أمريكي من أصول استثمارات المحفظة الخارجية، ما يُمثل 55% من الإجمالي، بينما امتلكت البنوك 368.3 مليار دولار أمريكي من هذه الأصول، أو 34 في المائة من الإجمالي.
وقالت الهيئة إن القطاع غير المالي امتلك 121.6 مليار دولار أمريكي من هذه الأصول، ما يُمثل 11% من إجمالي البلاد.
MENAFN26112023000202011048ID1107485893
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.