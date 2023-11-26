توقعات بأن تسجل صادرات كوريا الجنوبية الغذائية رقما قياسيا جديدا في عام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقعت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية الجنوبية أن تصل صادرات كوريا الجنوبية من المواد الغذائية والقطاعات الأخرى ذات الصلة إلى مستوى مرتفع جديد هذا العام، وذلك وسط توسع الاتجاه العالمي للأكل الصحي.
وقالت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم السبت – أنه حتى يوم السبت الماضي، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية في قطاع الأغذية المعروف باسم“كي- فود بلاس” 10.4 مليارات دولار أمريكي هذا العام، مما يمثل زيادة بنسبة 1.2% بعد مرور عام.
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ويشمل“كي- فود بلاس” مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمواد ذات الصلة، بدءًا من السلع الطازجة والمصنعة وحتى المعدات والحلول الزراعية.
وقالت الوزارة إنه خلال هذه الفترة، ارتفعت صادرات الكيمتشي إلى الخارج، وهو طبق جانبي كوري تقليدي مصنوع عادة من الملفوف المخمر، بنسبة 9.4% لتصل قيمتها إلى 137.4 مليون دولار، وارتفعت شحنات الفراولة بنسبة 24.6% إلى 52.8 مليون دولار.
وأضافت أن صادرات المكرونة سريعة التحضير قفزت أيضا بنسبة 25.4% خلال الفترة المذكورة لتصل قيمتها إلى 842.7 مليون دولار، متجاوزة بالفعل 770 مليون دولار المسجلة لعام 2022 بأكمله.
وبحسب الوجهة، ارتفعت قيمة الصادرات إلى الصين بنسبة 11.3% إلى 1.24 مليار دولار، وارتفعت إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.4 % إلى 1.14 مليار دولار.
ارتفعت قيمة الصادرات إلى أوروبا أيضا بنسبة 3.4% لتصل إلى 473.2 مليون دولار، وفقًا للوزارة.
أ.ش.أ
MENAFN26112023000202011048ID1107485892
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