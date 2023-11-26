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توقعات بأن تسجل صادرات كوريا الجنوبية الغذائية رقما قياسيا جديدا في عام 2023

11/26/2023 3:32:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقعت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية الجنوبية أن تصل صادرات كوريا الجنوبية من المواد الغذائية والقطاعات الأخرى ذات الصلة إلى مستوى مرتفع جديد هذا العام، وذلك وسط توسع الاتجاه العالمي للأكل الصحي.

وقالت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم السبت – أنه حتى يوم السبت الماضي، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية في قطاع الأغذية المعروف باسم“كي- فود بلاس” 10.4 مليارات دولار أمريكي هذا العام، مما يمثل زيادة بنسبة 1.2% بعد مرور عام.

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ويشمل“كي- فود بلاس” مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمواد ذات الصلة، بدءًا من السلع الطازجة والمصنعة وحتى المعدات والحلول الزراعية.

وقالت الوزارة إنه خلال هذه الفترة، ارتفعت صادرات الكيمتشي إلى الخارج، وهو طبق جانبي كوري تقليدي مصنوع عادة من الملفوف المخمر، بنسبة 9.4% لتصل قيمتها إلى 137.4 مليون دولار، وارتفعت شحنات الفراولة بنسبة 24.6% إلى 52.8 مليون دولار.

وأضافت أن صادرات المكرونة سريعة التحضير قفزت أيضا بنسبة 25.4% خلال الفترة المذكورة لتصل قيمتها إلى 842.7 مليون دولار، متجاوزة بالفعل 770 مليون دولار المسجلة لعام 2022 بأكمله.

وبحسب الوجهة، ارتفعت قيمة الصادرات إلى الصين بنسبة 11.3% إلى 1.24 مليار دولار، وارتفعت إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.4 % إلى 1.14 مليار دولار.

ارتفعت قيمة الصادرات إلى أوروبا أيضا بنسبة 3.4% لتصل إلى 473.2 مليون دولار، وفقًا للوزارة.

أ.ش.أ

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